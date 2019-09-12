Михаил Подоляк

Откровенно. У нас ведь незрелая демократия, чтобы требовать от неё зрелых решений. И у нас никогда не было настоящих политических партий-групп, у которых идейное видение на пару лет вперёд, а не «дорваться и хорошо так пожрать»...

Группа Зеленского, хочет того или нет кто/то, пытается перестроить старую систему.

Ту самую, которая достала 73% хуже горькой редьки своей бесконечной повторяемостью, коррупционным аппетитом и абсолютным равнодушием к человеку...

Группа пытается воспользоваться тем сладким, но очень коротким периодом общественного обожания, который всегда есть у новичков только в первые несколько месяцев.

В 2014 явно не получилось. Сейчас - пока не понятно.

Потому что потом, когда львиная доля новой команды забуреет и обрастёт собственными «политическими отношениями» сделать что-то фундаментальное и перестроечное будет тяжело.

А делать надо.

Ошибаются ли ребята? Разумеется.

Что-то они понимают, чего-то нет. Тем более, что и команда создавалась с колёс и потому в ней много людей, которые никогда не проходили испытания серьёзными медными трубами, а тут они получили шанс определять правила игры). Головы быстро начнут кружиться...



... Они торопятся. Максимально быстро бегут.

У них, по сути, нет союзников.

Потому что остальные партии и политически активные субъекты категорически против того, чтобы хотя бы частично... ломать старые правила.

И что происходит? Привычное. Внутренняя война в ВР).

Первый конфликт в зале заседания, который и обозначил, что конструктива не будет.

Все идет по классическому сценарию. Группа ЕС, в которой солидарности кот наплакал и которая идеально умылась крутейший позором, опять тупо блокирует трибуну.

Потому что группу аморалов... не слышат).

Оставлю за скобкой ключевое: их категорически и нельзя слышать.

Пока эти странные ребята не перейдут с языка ненависти на человеческий язык. Главное, что им уроки не идут впрок.

Опять звучат прямые и лживые оскорбления - о зелёных человечках, югендах, сдаче нац-интересов.

Потому что нац-интересы - это хорошая жратва для ЕС?)

Хуже только призывы играть по регламенту со стороны тех, кто пять лет видел этот порядок где дальше.

Цинизм? Ага).

Потому что играть строго по регламенту сейчас - парадокс - это тоже ничего не делать. Вот просто включать телекамеры и бла-бла-бла. С раскрасневшимися от лживого словесного патриотизма лицами. У кого это всегда хорошо получалось?



... У нас политическая культура глухой и отставшей провинции. Когда только грязная брань.

Когда на трибуне такие себе крикливые базарные бабенки.

Когда нет и не может быть диалога по сути.

Когда дешевый хайп все ещё продаётся. Чтобы держать в тонусе...

Впрочем, тактика блокировщиков понятна как две ломанные копейки.

Захайпить и закричать, чтобы правящая коалиция... застеснялась работать и перестала «штамповать».

И следовательно, быстро перешла в разряд таких же бездельников.

А в конкурсе бездельников и лжецов группе ЕС точно нет равных...