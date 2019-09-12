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|Президент Чехии Земан пообещал выступать посредником между украинской властью и русинами Закарпатья
|12.09.2019 15:20
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Президент Чехии Милош Земан принял в своей резиденции делегацию представителей русинов Закарпатской области, которые добиваются автономии от Украины, передает "
Встреча состоялась в столетие подписания Сен-Жерменского договора, за которым в 1919 году в Чехословакию присоединили Подкарпатскую Русь — территорию Закарпатья, где проживают русины.
Посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис негативно отреагировал на эту встречу. По его словам, активисты, которые выступают от имени русинов, "занимаются не только своей культурой и языком, а дальнейшей дестабилизацией" внутри Украины.