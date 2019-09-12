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Зеленский тепло принял Коломойского в Офисе Президента - даже курить разрешили
12.09.2019 15:39

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда приняла олигарха Игоря Коломойского в Офисе президента.

Зеленский тепло принял Коломойского в Офисе Президента - даже курить разрешили

Об этом передает пресс-служба ОП в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на встрече обсуждался бизнес и энергетика, а присутствовали там: президент Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель ОП Андрей Богдан, а также первый помощник главы государства Сергей Шефир.

 

Сеть взорвалась комментариями.

"Вчера президент Зеленский, да и практически всё высшее руководство страны, тепло принимали Коломойского. Даже курить разрешили в кабинете президента. И пепельницу поставили бизнесмену. Даже две пепельницы.

 

Ведь офис президента напомнил, говоря об этой встрече, что президент призвал бизнесменов инвестировать в восстановление Донбасса.

 

А мы помним, что в ответ на это Игорь Валерьевич пообещал покрасить ларёк на Донбассе.

 

Даже два ларька.

 

Вот, по пепельнице за ларёк. Владимир, я тоже могу покрасить ларёк на Донбассе. И не только за свои деньги, как Коломойский, но и своими руками. И даже два. Но давайте Вы начнёте более стратегически мыслить и Донбасс не категориями ларьков мерить?

 

А то Вы ни о чем, ваша министр по Донбассу вообще дупля не отбивает, лишь распил грантов на уме. А время уходит.

 

Так и Порошенко ведь из года в год говорил, что восстановит Донбасс.

 

Вы же не такой, Вы же лучше, правда?

 

И, да... Я не курю, мне пепельницу за ларёк не надо, если что." - Заявил аналитик Александр Скубченко.

 

Что в этом неожиданного, спросите вы? А то, что о встрече официально сообщили украинцам. 

 

И есть в этом несколько интересных моментов:

 

Встречу вскрыли по просьбе Коломойского. Во-первых, о ней все равно бы узнали, во-вторых он открыто показал, что держит ситуацию под контролем и не позволит другим олигархом перехватывать у него пальму первенства в общении с Зеленским. В частности, Ринату Ахметову.

 

Также интересно, что в сообщении Коломойского назвали бизнесменом и экс-главой Днепропетровской ОГА. На фоне разговоров о досрочных местных выборах и намеках на трудности с Днепром и областью, напоминание о былой власти Коломойского в области может быть приветом мэру Днепра Борису Филатову, который в последнее время не оставляет попытки мериться силами с Зеленским.

"По поводу фотографии Зеленского, Коломойского и других видимых и не видимых в кадре присутствующих. 
 

 

А теперь все умники и умницы из СМИ,- сделайте и вы свои фото.

 

Вы и акционеры.

 

Настоящие собственники и исполнительные нанятые работники. Честные фото за каким-нибудь столом. И опубликуйте.
 

 

Рассмотрим их. Обсудим. Никого не упустим.

 

И поговорим о независимости, свободе, равенстве и братстве." - Заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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