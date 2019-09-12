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- Зеленский тепло принял Коломойского в Офисе Президента - даже курить разрешили
|Зеленский тепло принял Коломойского в Офисе Президента - даже курить разрешили
|12.09.2019 15:39
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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда приняла олигарха Игоря Коломойского в Офисе президента.
Об этом передает пресс-служба ОП в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что на встрече обсуждался бизнес и энергетика, а присутствовали там: президент Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель ОП Андрей Богдан, а также первый помощник главы государства Сергей Шефир.
Сеть взорвалась комментариями.
Что в этом неожиданного, спросите вы? А то, что о встрече официально сообщили украинцам.
И есть в этом несколько интересных моментов:
Встречу вскрыли по просьбе Коломойского. Во-первых, о ней все равно бы узнали, во-вторых он открыто показал, что держит ситуацию под контролем и не позволит другим олигархом перехватывать у него пальму первенства в общении с Зеленским. В частности, Ринату Ахметову.
Также интересно, что в сообщении Коломойского назвали бизнесменом и экс-главой Днепропетровской ОГА. На фоне разговоров о досрочных местных выборах и намеках на трудности с Днепром и областью, напоминание о былой власти Коломойского в области может быть приветом мэру Днепра Борису Филатову, который в последнее время не оставляет попытки мериться силами с Зеленским.