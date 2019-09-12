Президент Украины Владимир Зеленский и его команда приняла олигарха Игоря Коломойского в Офисе президента.

Об этом передает пресс-служба ОП в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на встрече обсуждался бизнес и энергетика, а присутствовали там: президент Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель ОП Андрей Богдан, а также первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Сеть взорвалась комментариями.

"Вчера президент Зеленский, да и практически всё высшее руководство страны, тепло принимали Коломойского. Даже курить разрешили в кабинете президента. И пепельницу поставили бизнесмену. Даже две пепельницы.

Ведь офис президента напомнил, говоря об этой встрече, что президент призвал бизнесменов инвестировать в восстановление Донбасса.

А мы помним, что в ответ на это Игорь Валерьевич пообещал покрасить ларёк на Донбассе.

Даже два ларька.

Вот, по пепельнице за ларёк. Владимир, я тоже могу покрасить ларёк на Донбассе. И не только за свои деньги, как Коломойский, но и своими руками. И даже два. Но давайте Вы начнёте более стратегически мыслить и Донбасс не категориями ларьков мерить?

А то Вы ни о чем, ваша министр по Донбассу вообще дупля не отбивает, лишь распил грантов на уме. А время уходит.

Так и Порошенко ведь из года в год говорил, что восстановит Донбасс.

Вы же не такой, Вы же лучше, правда?

И, да... Я не курю, мне пепельницу за ларёк не надо, если что." - Заявил аналитик Александр Скубченко.