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|Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор заявил, что Украина не приглашала Америку в "нормандский формат"
|12.09.2019 16:16
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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о готовности США помочь Украине "нормандских переговорах" по урегулированию ситуации на Донбассе, но пока такого запроса от президента Владимира Зеленского Вашингтону не поступало. Об этом американский дипломат
Он отметил, что позиция США в отношении Украины остается неизменной: это суверенное государство.
Тейлор напомнил, что РФ исключили из клуба стран "Большой восьмерки", а также из ПАСЕ из-за оккупации Крыма, и вторжения в Украину, когда Москва послала свои войска на Донбасс.
Тейлор добавил, что бремя санкций сказывается на экономике России.
Он добавил, что "цена Донбасса и Крыма для россиян, в придачу к цене санкций, побуждают к мысли, что они хотели бы убраться с Донбасса".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность присоединиться к переговорам относительно мира в Украине в нормандском формате, если это будет нужно участникам переговоров.