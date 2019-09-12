Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о готовности США помочь Украине "нормандских переговорах" по урегулированию ситуации на Донбассе, но пока такого запроса от президента Владимира Зеленского Вашингтону не поступало. Об этом американский дипломат заявил в интервью журналистке "Голоса Америки" Мирославе Гонгадзе.

"Соединенные Штаты и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому когда требование будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон был здесь в Киеве и разговаривал именно об этом", - сказал Тейлор.

Он отметил, что позиция США в отношении Украины остается неизменной: это суверенное государство.

Тейлор напомнил, что РФ исключили из клуба стран "Большой восьмерки", а также из ПАСЕ из-за оккупации Крыма, и вторжения в Украину, когда Москва послала свои войска на Донбасс.

"Если россияне пойдут с Донбасса и если россияне пойдут из Крыма, тогда они устранят ту проблему, которая и привела их изгнания из этих двух организаций", - сказал Тейлор.

Тейлор добавил, что бремя санкций сказывается на экономике России.

"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне ощущают - и речь идет не только о санкциях, но санкции также, поскольку санкции все-таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику, – груз, который платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - сказал Тейлор.

Он добавил, что "цена Донбасса и Крыма для россиян, в придачу к цене санкций, побуждают к мысли, что они хотели бы убраться с Донбасса".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность присоединиться к переговорам относительно мира в Украине в нормандском формате, если это будет нужно участникам переговоров.

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