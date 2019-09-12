Президент Зеленский в ближайшее время рассчитывает обсудить с Путиным сроки проведения саммита в «Нормандском формата». По словам Зеленского, власть разрабатывает дорожную карту по выполнению Минских договоренностей с чёткими сроками. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве

Зеленский отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками. Ближайший шаг - это встреча в "нормандском формате" и я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации", - заявил президент Украины.

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