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|Зеленский заявил, что Минские соглашения будут выполняться
|12.09.2019 16:53
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Президент Зеленский в ближайшее время рассчитывает обсудить с Путиным сроки проведения саммита в «Нормандском формата». По словам Зеленского, власть разрабатывает дорожную карту по выполнению Минских договоренностей с чёткими сроками. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве
Зеленский отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.