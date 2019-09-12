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|ПЕСы против Слуг: "За слова будут бросать в тюрьму" – фракция вступилась за Геращенко
|12.09.2019 17:11
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В ответ на решение профильного Комитета Рады, который 12 сентября рекомендовал времена отстранить нардепа Ирину Геращенко за неэтичные высказывания, представители "Европейской солидарности" блокируют трибуну в зале заседаний парламента.
За трибуну встал нардеп Николай Княжицкий, вместе с ним вышли представители "Евросолидарности" в Раде: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Ирина Луценко и другие.
Отметим, что так же "Евросолидарность" поступила и тогда, когда произошел случай, за который Геращенко хотят отстранить на пять заседаний.
Она, выступая с речью, сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые в 2014 году захватили Крым.
Спикер Дмитрий Разумков заявил, что это неприемлемо и выключил ей микрофон.
После этого представители партии Порошенко подошли к трибуне.
12 сентября комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.
Фракция "Европейской солидарности" назвала решение регламентного комитета выгнать ее депутата Ирину Геращенко с 5 заседаний Верховной Рады диктатурой и призвала нардепов не поддерживать это решение.
Он напомнил, что Геращенко решили наказать за то, что она сравнила депутатов с "зелеными человечки", которые захватили Крым.
Но, по словам Княжицкого, Геращенко не упоминала ни одну фракцию и ни одного депутата, следовательно в этих словах "никакой обиды не было".
Он призвал нардепов не голосовать за это решение, потому что это будет означать ограничение демократии.
Фото: "Страна"