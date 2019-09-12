В ответ на решение профильного Комитета Рады, который 12 сентября рекомендовал времена отстранить нардепа Ирину Геращенко за неэтичные высказывания, представители "Европейской солидарности" блокируют трибуну в зале заседаний парламента.

За трибуну встал нардеп Николай Княжицкий, вместе с ним вышли представители "Евросолидарности" в Раде: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Ирина Луценко и другие.

Отметим, что так же "Евросолидарность" поступила и тогда, когда произошел случай, за который Геращенко хотят отстранить на пять заседаний.

Она, выступая с речью, сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые в 2014 году захватили Крым.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что это неприемлемо и выключил ей микрофон.

После этого представители партии Порошенко подошли к трибуне.

12 сентября комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Фракция "Европейской солидарности" назвала решение регламентного комитета выгнать ее депутата Ирину Геращенко с 5 заседаний Верховной Рады диктатурой и призвала нардепов не поддерживать это решение.

"Только что произошел беспрецедентный случай на заседании регламентного комитета... За это решение проголосовали только представители одной фракции "Слуга народа". Представители всех других фракций проголосовали против".

"Это решение противоречит Конституции Украины, поскольку, отменяя неприкосновенность, мы позволили депутатам с этой трибуны высказываться спокойно и свободно. Считаем это решение неконституционным, недемократическим и унизительным".

"Хочу обратиться ко всем фракциям, в том числе к "Слуге народа", к людям, которые понимают, что сейчас этими пальцами, которые просто давят кнопку, ежедневно убивают демократию, ограничивают свободу слова, завтра то же скажут вам". "Власть все равно изменится, несмотря на то, что кто-то хочет построить диктатуру. Кто-то за высказывания будет оказываться в тюрьме. Это первый звоночек окончания демократии в Украине".

Он напомнил, что Геращенко решили наказать за то, что она сравнила депутатов с "зелеными человечки", которые захватили Крым.

Но, по словам Княжицкого, Геращенко не упоминала ни одну фракцию и ни одного депутата, следовательно в этих словах "никакой обиды не было".

Он призвал нардепов не голосовать за это решение, потому что это будет означать ограничение демократии.

Фото: "Страна"

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