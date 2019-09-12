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|Монобольшинство "Слуги народа" сломалось: советское прошлое и дороги не собрали единого "да"
|12.09.2019 20:20
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Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала 226 или более голосов "за" для принятия решения.
В начале вечернего заседание 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.
После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или более голосов для принятия решения.
При этом наибольшая парламентская часть "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".
До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.
"Слуга народа" дала в этом голосовании 210 голосов "за".