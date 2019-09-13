Президент Украины Владимир Зеленский выступил на "Ялтинской европейской стратегии" – так на форуме YES украинский руководитель начал спрашивать присутствующих о том, что для них есть счастье. "Что для вас счастье?" – звучит на конференции, президент и сам ответил на этот вопрос. Весьма емко и резко:

"Счастье: видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 13 сентября, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Уточняется, что Порошенко прибыл на допрос в 10:00.

"Порошенко пришел на допрос", - сказала журналистам Анжелика Иванова.

При этом пресс-секретарь не уточнила, в рамках какого уголовного производства сегодня проводятся следственные действия с участием Петра Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе в Госбюро расследований уточняли, что следующие допросы Порошенко назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября.

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