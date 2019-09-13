|Дума о счастье: быть такого не может, чтобы вы всех преступников распустили
|13.09.2019 11:21
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Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 13 сентября, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Уточняется, что Порошенко прибыл на допрос в 10:00.
При этом пресс-секретарь не уточнила, в рамках какого уголовного производства сегодня проводятся следственные действия с участием Петра Порошенко.
Напомним, на прошлой неделе в Госбюро расследований уточняли, что следующие допросы Порошенко назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября.