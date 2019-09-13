|Верховная Рада уволила весь состав ЦИК
|13.09.2019 12:55
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Верховная Рада приняла проект постановления №
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии. В представлении глава государства вспоминает неоднократные проявления ЦИК "недостаточной взвешенности или даже политической предвзятости в решении отдельных вопросов, которые относились к ее полномочиям".
Президент указывает на более чем 20 постановлений Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации двадцати восьми кандидатов в народные депутаты Украины, отмененных судами.
Напомним, ранее сообщалось, что комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии.
Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что, несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.