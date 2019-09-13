Верховная Рада приняла проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий только состава Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии. В представлении глава государства вспоминает неоднократные проявления ЦИК "недостаточной взвешенности или даже политической предвзятости в решении отдельных вопросов, которые относились к ее полномочиям".

Президент указывает на более чем 20 постановлений Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации двадцати восьми кандидатов в народные депутаты Украины, отмененных судами.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии.

Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что, несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.

"Основной аргумент сторонников роспуска ЦИК заключается в том, что нынешний состав ЦИК сформирован партиями, которым народ отказал в доверии. Поэтому новый состав ЦИК должен отражать нынешний политический расклад. То есть большинство в нем должно принадлежать Слугам народа. Но это абсурдный аргумент! А что мы будет делать если через год рейтинг СН обвалиться или она развалится и коалиция распадется? Придется снова менять состав ЦИК, потому что политический расклад сил изменился? Политизация ЦИК, квотный принцип ее формирования - это путь в никуда, это вечная политическая борьба за ЦИК. ЦИК должна быть не политическим органом. Как этого добиться - это уже другой вопрос, но принципиально она должна быть именно такой. Зеленский просто борется за персональную власть, но не предлагает новых демократических принципов." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

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