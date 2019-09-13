|Устали голосовать: депутаты отказались заменять неделю работы с избирателями на пленарную
|13.09.2019 13:14
|
В Верховной Раде не согласились заменить неделю работы народных депутатов с избирателями на пленарную (рассмотрение законопроектов в зале). За это постановление № 2137 проголосовали только 29 нардепов, а 207 народных депутатов воздержались.
Об этом передает
Во время обсуждения этого предложения представители оппозиции подчеркнули, что половина состава парламента - народные депутаты, избранные на мажоритарных округах, которым нужно отчитаться о работе в сессионном зале и объяснить их избирателям принятые решения.
Поделитесь статьей с друзьями