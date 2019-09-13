В Верховной Раде не согласились заменить неделю работы народных депутатов с избирателями на пленарную (рассмотрение законопроектов в зале). За это постановление № 2137 проголосовали только 29 нардепов, а 207 народных депутатов воздержались.

Об этом передает "112 Украина" .

Во время обсуждения этого предложения представители оппозиции подчеркнули, что половина состава парламента - народные депутаты, избранные на мажоритарных округах, которым нужно отчитаться о работе в сессионном зале и объяснить их избирателям принятые решения.

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