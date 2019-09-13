|Зеленский под личные гарантии позвал инвесторов в энергетику, инфраструктуру и землю Украины
|13.09.2019 14:09
|
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов. Об этом он заявил во время ежегодного международного форума "Ялтинская европейская статегия YES-2019".
Президент в часности презентовал проект по ирригации земли в южных регионах страны, новый курорт на берегу Черного моря, горнолыжные курорты в Славском и Боржаве, развитие острова Хортица, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, масштабный парк развлечений дл я гостей из восточной и центральной Европы.