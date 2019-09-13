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Санкции  - это налог ради мира. Зеленский
13.09.2019 14:28

Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом не снимать санкции с России. Об этом он заявил во время ежегодного международного форума "Ялтинская европейская статегия YES-2019":

 

"Вы теряете деньги? Извините, мы теряем людей.

 

Санкции  - это налог ради мира.

 

И пока не будет мира, санкции должны быть сохранены".

Санкции  - это налог ради мира. Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём, при этом он призывает зарубежных партнеров не менять позицию в отношении санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины и оккупации части ее территории, поскольку санкции являются действенным средством дипломатии. 

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями.

 

Мы должны завершить войну и вернуть свои территории.

 

Но я часто говорил, что единственный путь к этому - дипломатия.

 

Счастье сейчас.

 

Новые подходы для мира в кризисе", - сказал Зеленский.

Зеленский на форуме Пинчука в Киеве также заявил, что осторожно относится к теме миротворцев на Донбассе.

"Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был абхазский сценарий или Приднестровье. Я не поднимаю тему миротворцев, и Кучма в Минском процессе ее не поднимает.

 

Я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России.

 

Я был бы доволен, если бы они там были".

Зеленский также подтвердил, что ожидает встречу лидеров в Нормандком формате до конца сентября.

 

"Тянуть дальше некуда, потому что гибнут наши ребята".

 

"Самая сложная ситуация, я так думаю,… у нас будет именно с возвратом Крыма", - Владимир Зеленский очень осторожно комментирует тему Крыма.

 

"Мы думаем, у нас есть несколько форматов, несколько идей.

 

Но я не могу об этом говорить, слишком рано. У меня будут важные встречи, в том числе с президентом США.

 

Мы обдумываем модель.

 

Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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