Дмитрий Корнейчук

Итак, проанализируем слова Зеленского о том, что на встрече "нормандской четверки" будут обговаривать "формулу Штайнмайера" для Донбасса. То есть - почему Зеленский вторит Путину.

1) "Формулу Штайнмаера", как поэтапный план выполнения Минских соглашений, была предложена в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Штайнмайером. И поддержана (а говорят -и разработана) Кремлем.

Суть ее в том, что сначала Украина принимает все политические законы по Минским соглашениям (включая амнистию боевиков, закон о местных выборах на Донбассе, принятие изменений в Конституцию), потом -проводятся местные выборы на Донбассе под контролем ОБСЕ (де-факто России). И после признания выборов со стороны ОБСЕ Россия выводит свои военные формирования, а Украина получает доступ к границе.

2) Осенью 2016 года "формула Штайнмайера" была одобрена на встрече "нормандской четверки". И, кстати, Порошенко не выступал против.

3) Почему Порошенко не выполнял "формулу Штайнмайера"? Все просто - общество было еще не готово к такой "зраде". Как ранее - к Минским соглашениям. Кроме того, ясно было, что при Порошенко Путину не удалось бы "впихнуть" Донбасс обратно в Украину. Задача Порошенко была в ином: подписать и дать "добро" на все стратегические документы, выгодные Кремлю. И потянуть время.

4) Ключевая опасность "формулы Штайнмайера" в том, что Украина вообще не будет контролировать процесс местных выборов на Донбассе.

Закрепив перед этим полную автономию Донбасса в Конституции.

Кроме того, никакие войска Россия не будет выводить. Поскольку на Донбассе давно уже армия состоит из местных. И ее просто переименуют в "народную милицию".

Кстати, согласно закону об особом статусе, Украина по сути никак не сможет влиять на Донбасс после получения им автономии.

5) Мы вновь видим подтверждение, что Зеленский- это преемник Порошенко, согласованный с Кремлем. Роль Порошенко была в том, чтобы помочь Путину начать войну и капитулировать выгодными Кремлю Минскими соглашениями. Роль Зеленского - выполнить Минские соглашения.

6) Понятно, что состав фракции "Слуги народа" подобран не случайно. Их ключевая задача - проголосовать за "минские" законы. А потом отправится в утиль на досрочных парламентских выборах, взяв на себя всю "зраду".