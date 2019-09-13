|"Слуги народа" предали свою позицию, под которой подписались на выборах
|13.09.2019 15:05
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Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" еще в конце июня подписали меморандум, который предусматривает обязательство голосовать лично, придерживаться регламента и присутствовать на всех заседаниях парламента.
В случае нарушения установленных правил парламентарий обязывался сложить мандат.
В меморандуме сказано, что кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа" обязуются охотно сложить полномочия в случае нарушения принципов партии, положений меморандума, отказа от голосования за законопроекты, предусмотренные программой политсилы, выхода из фракции или решения фракции об исключении нардепа.
Напомним, что в среду было зафискировано сразу два случая кнопкодавства депутатов от "Слуги народа".
Однако партия, вопреки своим предвыборным обещаниям, не потребовала от депутатов сложить мандат, а лишь сообщила, что они отказываются от своей месячной зарплаты.