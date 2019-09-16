Игорь Лесев

Манилов и Кампанелла в одном флакончике. И веяние восточного ветра. Это там, где нацпроекты Путина, которые с размахом, и которые никогда. И где-то за всем этим возвышается тень Потемкина с его деревнями. Хотя Потемкин – это не только декорации. Это еще и взаправдашние черноморские города, один из которых надумал открыть Зе.

Что такое «новый город на Черном море»? Это туфта. Но красивая туфта и даже нужная. Строительство чего-то масштабного воодушевляет и сплачивает. Ну вот как Крымский мост для русских. Взяли и отгрохали свой БАМ XXI века.

Нам тоже нужен БАМ. Вообще, любая стройка. Не масштабов Гройсмана и Порошенко с их автобусными остановками и общественными туалетами. Но стройка нужна. Хотя бы какая-то Трамп-башня.

Т.е., в плане генеральной идеи – это необходимая терапия. Вот даже сравните в плане масштабности полета мысли. От самой большой вышиванки и самого большого тризуба перекочевали к строительству нового города.

И все же, новый город на Черном море – это туфта. Город – это не вышиванка, не иррациональная нелепость. Город отвечает на вопросы – Зачем, Где и Почему?

Вы смотрели на карту черноморского побережья Украины? Наглый Потемкин все самое лучшее и логистически обоснованное там занял еще в XVIII веке. Единственная страна, которая что-то новое теоретически могла бы строить на Черном море – это Турция. Но ей это нахер не упало, потому что у нее есть Средиземное море. Все остальное жирное давно уже занято.

Вспомните залетного Карлсона Саакашвили тех времен, когда он еще пасся на исторической родине в образе президента. Саакашвили ведь не только просрал с концами Абхазию и ЮО. Он еще закладывал «новый город» на черноморском побережье Грузии. «Конкурент Одессы» и «второй по населению после Тбилиси» город-сказка Лазика.

И где эта Лазика? Там же, где сейчас Саакашвили. Бредовая идея перекочевала на черноморское побережье Украины.

Еще раз.

Города строят под что-то.

Вот как Набережные Челны или Тольятти в союзные времена.

Строишь с нуля автогигант (к примеру) и естественным образом растет все остальное. Склады, вокзалы, жилой фонд... Но никто ведь не будет строить в жилом доме еще один подъезд, потому что вдруг захочется выйти с другой стороны.

И все же, я бы не сказал, что Зе с этой идеей подставили. Фантазеры зашли в жанр космической оперы, а надо было сначала пройтись по полкам научной фантастики. А это, например, строительство новой столицы Украины. Идея и крутая, и амбициозная, и вызывающая. Но самое главное, абсолютно обоснованная.

Но опять же, чтобы такое предлагать, нужно иметь генеральное видение. А его там нет. Пацанва офисное здание никак сменить не может, куда там о столице тереть. К тому же, если ты скажешь о новой столице, с тебя же и спросят. А с Нью-Лазики взятки гладки.

Помните «технопарк» от Ющенко в Виннице? Новая кремниевая долина. Не помните?

Там еще был камень «гранит науки». Даже не знаю, стоит ли он там еще. Это была еще одна наша местная Лазика. Вместе с «больницей будущего», стеной Яценюка и, конечно же, легендарным гиперлупом от дебила, который свою бабу регулярно возит на роды в США.

Но еще раз. Нам нужен новый город. Не сам по себе новый город, а некое строительство. Только осмысленное, с планом и идеей. Не Вавилонская башня.

А вот новый город на Черном море не нужен.

Новый курортный Крым вы не построите, потому что Крым уже есть.

Хоть вы его и просрали для украинцев. Новую Одессу тоже не построите. Потому что у нас уже есть Одесса. Один из самый лучших и самобытных городов на планете. И Стамбул вы тоже уже не построите.

А если вы не планируете строить Крым, Одессу и Стамбул, чем вы хотите нас удивить? Затокой-2?

Но затока хотя бы взаправдашняя.

А ведь будет еще одна Лазика.

Ребята, фантазируйте уж лучше о новой столице. Это и грандиознее, и актуальнее.

И хотя все равно не построите, хотя бы перенаправите помыслы людей.

Думать о новом городе – это ведь красиво.