В районе Персидского залива резкий рост напряженности в отношениях между США и Ираном, после дрон-атаки хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии. И пока Белый дом изучает возможность массированного удара по Ирану, в Тегеране продолжают выступать с предупреждениями и угрозами нанести ответный удар по американским объектам.

Об этом передает немецкая радиостанция DW со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", - заявил бригадный генерал.

Амир Али Хаджизаде отметил, что его страна всегда готова "для полноценной войны".

Очередное резкое обострение американо-иранских отношении произошло после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам беспилотников на заводы саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за набег взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. В свою очередь, Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона, назвав их "безосновательными, непонятными и абсурдными".

После атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии США решили выделить нефть из своих резервов для стабилизации рынка топлива. Соответствующее распоряжение издал президент США Дональд Трамп, о чем проинформировал в своем микроблоге в Twitter.

"Учитывая, что набег на Саудовскую Аравию может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выделение нефти из Стратегического нефтяного резерва, при необходимости, в объеме, достаточном для надлежащего обеспечения рынков", - отметил Трамп.

По словам американского президента, он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении утвреждения нефтепроводов, которые в настоящее время должны получить разрешения в Техасе и других штатах.

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