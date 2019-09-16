|Битва за нефть: Иран и США готовятся к большой войне
|16.09.2019 07:12
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В районе Персидского залива резкий рост напряженности в отношениях между США и Ираном, после дрон-атаки хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии. И пока Белый дом изучает возможность массированного удара по Ирану, в Тегеране продолжают выступать с предупреждениями и угрозами нанести ответный удар по американским объектам.
Об этом передает немецкая радиостанция
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет.
Амир Али Хаджизаде отметил, что его страна всегда готова "для полноценной войны".
Очередное резкое обострение американо-иранских отношении произошло после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам беспилотников на заводы саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за набег взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. В свою очередь, Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона, назвав их "безосновательными, непонятными и абсурдными".
После атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии США решили выделить нефть из своих резервов для стабилизации рынка топлива. Соответствующее распоряжение издал президент США Дональд Трамп, о чем проинформировал в своем микроблоге в Twitter.
По словам американского президента, он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении утвреждения нефтепроводов, которые в настоящее время должны получить разрешения в Техасе и других штатах.