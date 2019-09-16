Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что России Донбасс нужен для того, чтобы держать Украину под своим влиянием, несмотря на наличие причин покинуть этот регион. Об этом американский дипломат заявил в интервью телеканалу " 1 + 1 ".

"Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы "держать Донбасс". Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием", - подчеркнул Волкер.

Он считает ошибкой подобную геополитическую стратегию, поскольку РФ, продолжая оккупацию и войну на Донбассе, получает совершенно противоположный результат от той цели, которой хочет достичь.

Спецпредставитель Госдепа заявил о готовности его страны, равно как и Франции, Германии, Украины, помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда руководство этой страны будет готово к этому.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что роль Владимира Цемаха, боевика так называемой "ДНР" (был передан России по большому обмену - Ред.), в расследовании трагедии рейса МН17 на Донбассе изрядно преувеличена.

"Чтобы убедиться, что хотя какой-то разговор с Россией возможен, важно было вернуть моряков домой. Важно было вернуть других политических заключенных, вместе с Олегом Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на рейс МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может помогать определенным возможностям для этого", - заявил Курт Волкер.

По мнению спецпредставителя Госдепа, цена обмена пленными для Украины была не слишком высокой, как об этом говорят масс-медиа.

Напомним, что следователи из Государственной прокуратуры Нидерландов допросили Владимира Цемаха в Украине, прежде чем его выдали России.

"Проблема Волкера, спецпредставителя США по Украине, заключается в том, что Россия полностью игнорирует его существование и дала ясно понять что вести с ним переговоры не намерена. Волкер оказался дипломатом без реальной работы. В таких условиях работу, как известно, надо себе придумывать и желательно постоянно присутствовать в медийном пространстве, чтоб не забыли. И Волкер старается во всю. С периодичностью не реже, чем раз в неделю, он дает свои бессмысленные интервью, в которых, как попугай, всегда повторяет две вещи: - США выступают за восстановление территориальной целостности Украины

- Россия должна уйти из Крыма и Донбасса Прекрасная работа! Богатые страны могут позволить себе оплачивать любые капризы."- Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер допускает возможность реализации "формулы Штайнмайера" только после того, как РФ выведет свои войска из Донбасса.

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