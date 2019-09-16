Имидж Украины может пострадать в случае, если новая власть в лице президента Владимира Зеленского будет политически преследовать бывшего главу государства Петра Порошенко. Таким мнением поделился экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью «Би-би-си Украина».

Политик отметил, что виновные, вне зависимости от своего статуса, действительно должны отвечать перед законом, однако это должно происходить «независимо и прозрачно».

«Не может быть политических решений. (...) Это плохо. Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», — отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что Зеленскому, таким образом, следует воздержаться от реваншизма. Если украинский президент «будет делать, что хочет, потому что это реванш», это отрицательно скажется, прежде только, на нем самом и на его имидже «молодого человека, который смотрит в будущее (...) и хочет творить современную демократическую страну».

Квасьневский предположил, что мировое общество непременно отреагирует на начало такого «политического спектакля», так как, по его словам, Порошенко был уважаемым партнером многих европейских лидеров, которые «не будут просто сидеть и смотреть» на происходящее.

Посмотрим, поддастся ли Зеленский на такой неприкрытый шантаж.

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