Корь не дремлет

В этом году украинцев подстерегает грипп А/H3N2 (Сингапур) и грипп группы В, но не факт, что это весь перечень. По данным врача-инфекциониста, советника министра здравоохранения Ольги Голубовской, однозначно ответить, какой грипп захватит территорию Украины, сложно, потому что этот вирус непредсказуем.

«В этом сезоне, согласно данным ВОЗ, будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа: два А и два вида В. Из этих четырех больше только опасен А/H3N2 (Сингапур). Это тот штамм гриппа, который вызывал волну тяжелых респираторных заболеваний с довольно высокой смертностью. Особенно много смертельных случаев было в США, у нас он был гораздо легче. Будет также циркулировать А/Н1N1 (свиной грипп). Поэтому надо быть готовым, знать симптомы и тут же обращаться за медицинской помощью — важно в первые сутки принять необходимые препараты», — подчеркивает Ольга Голубовская.

Что касается гриппа группы В, то в этом сезоне в Украине будет присутствовать вирус, похожий на B Colorado (06/2017) и B Phuket (3073/2013).

Напомним, по данным МОЗ Украины, с осени 2018 по май 2019 года, в период эпидемического сезона, от гриппа в Украине умерли 63 человека, из них 12 — дети до 17 лет. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3–5 млн случаев тяжелой болезни и к 290–650 тыс. смертей.

Чтобы не заболеть и потом не тратить время на дорогостоящее лечение, дешевле сделать прививку. Сегодня, по словам врача-инфекциониста, в Украину уже поступили вакцины от гриппа, в данное время они проходят проверку качества и поступят в клиники и аптеки уже в начале октября.

«Люди, относящиеся к эпидемиологическим и клиническим группам риска, должны серьезно отнестись к вакцинации. Первые — это те, кто работает в большом коллективе: в детских учреждениях, в торговых сетях. Ко второй группе относятся, к примеру, люди с избыточной массой тела, имеющие сердечно-сосудистую клиническую патологию, заболевания легких, сахарный диабет», — подчеркивает Ольга Голубовская.

Корь не дремлет

Также не стоит забывать, что корь все еще не отступает из Украины. С начала 2019 года корью в Украине заболели 57,7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья. От осложнений умерли 19 человек.

И если летом было относительное затишье этой инфекционной болезни, то к осени, с началом учебного года в школах, колледжах и вузах, ожидается увеличение количества заболевших корью. В период 2–8 сентября корью заболели уже 153 человека: 92 взрослых и 61 ребенок.

«В Украине необычная вспышка кори, которая требует изучения и анализа, так как уже несколько лет ее невозможно локализовать. При этом есть регионы, которые не так пострадали от кори, к примеру Луганская область. На востоке и юге Украины она не была такой масштабной, как в западных областях», — говорит Голубовская.

Симптомы гриппа

А/Н1N1 (свиной грипп)

Инкубационный период продолжается от 1 до 4 суток, реже — до 7 дней.

В неосложненной форме: температура до 38–39 градусов; тошнота, рвота на фоне высокой температуры тела вне зависимости от приема пищи, диарея (до 45% заболевших); ухудшение самочувствия, сонливость, ощущение слабости, вялости; мышечная, суставная боль, «ломота» в теле; респираторная симптоматика выражается в кашле, першении в горле, ощущении нехватки воздуха.

При тяжелой форме: головная боль в лобной области, у надбровных дуг; движения мышц в данной области (моргание, мимика) усиливают болезненность; вероятно развитие светобоязни; боль в глазных яблоках при движении глаз. А также выраженная дыхательная недостаточность: ощущение нехватки воздуха, ускоряющийся темп дыхательных движений, чувство недостаточной наполняемости легких (трудно глубоко вдохнуть).

А/H3N2 (сингапурский грипп)

Первый симптом этого штамма гриппа — озноб. Человека морозит даже в теплой одежде при комнатной температуре. Закутываясь, вы способствуете появлению лихорадки. Температура может подскочить до 40 градусов.

Особенностью симптоматики является его стремительное развитие. Симптомы начинают проявляться или сразу, или через 1–2 дня после попадания вируса в организм. Резко нарастает высокая температура (выше 39 градусов), которую сложно сбить, закладывает горло и грудь, появляется сухой кашель. Жаропонижающие препараты помогают на очень короткое время. Остальные симптомы похожи на обыкновенный вирус гриппа: головная боль, слабость, обязательно присутствует ломота во всем теле, раздражает дневной и искусственный свет. Появляется сухой и изматывающий кашель. Пропадает аппетит. Иногда ко всему перечисленному присоединяются рвота и другие нарушения пищеварения.

Тяжелое состояние при гонконгском гриппе сохраняется около 4–5 дней. Если состояние не улучшается, жаропонижающие действуют очень непродолжительно, то, вероятно, имеют место осложнения.

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