|«Банка Сенцова» и формула Штайнмайера
|16.09.2019 08:28
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Начну, пожалуй, с #баночкисенцова. Это лучшая иллюстрация тех тектонических сдвигов в коллективном сознании, которые происходят на Украине в последние недели. На форуме «Ялтинская стратегическая инициатива», который проходит, естественно, в Киеве (уже смешно), прежний «узник Кремля» Сенцов подарил президенту Зеленскому баночку. Небольшую такую. Максимум на 200 граммов чего-либо. По словам Сенцова, он долгих пять лет прятал ее от «тюремщиков», поскольку она — банка — имела для него какое-то сакральное значение. Возможно, все дело в двух полосках бумаги желтого и голубого цвета, которые Сенцов на нее наклеил. Или же он хранил в баночке нечто особенное, о чем не стал рассказывать. Но в результате все новостные френд-ленты были под завязку забиты этой самой «баночкой Сенцова».
Как выяснилось, многим (да практически всем) пришла на ум аналогия с «Криминальным чтивом». Эпизод с золотыми часами: «Твоего дедушку нашли японцы и упрятали в лагерь для военнопленных. У него были с собой эти золотые часы, и он знал, что если их найдут, то конфискуют. А дедушка очень не хотел, чтобы эти твари трогали часы своими немытыми желтыми руками. Тогда он решил спрятать их в самом безопасном месте…». Дальше можно не продолжать.
Дальнейшее развитие событий лишь подтвердило гипотезу о начале «фазового сдвига» в коллективном сознании. Если уж люди массово ржут над такими «сакральными вещами», как #баночкасенцова, то это о многом говорит.
Формула Штайнмайера
Затем косяком пошли заявления высших должностных лиц, от которых у меня лично отвисла челюсть. Спишем это на впечатлительность и слишком долгое бытие под воздействием спичрайтеров Порошенко и его режима. Глава украинского ведомства Вадим Пристайко сообщил о желании Киева провести досрочные выборы местной власти на всей Украине, включая «временно оккупированные территории». Чтобы вы понимали масштабы тектонического сдвига… Представьте себе Лаврова, публично восхищающегося «революцией достоинства». Всего пару месяцев назад Пристайко за такое высказывание вызвали бы в Генпрокуратуру и вручили подозрение в совершении государственной измены. Статья 110 и даже 111. Публичный призыв к нарушению территориальной целостности. Как-то так…
На самом деле «формула Штайнмайера» — это экспортный вариант мирного плана Виктора Медведчука. Чтобы патриоты не рефлексировали на фамилию «кума Путина», алгоритм выполнения Минских соглашений изложил немецкий политик. Что, однако, не помешало «порохоботам» смешать его с дерьмом и «уличить» в тесных связях с Кремлем.
После «вывода российских войск» и установления контроля над украинско-российской границей на территории ДНР и ЛНР создаются «фильтрационные лагеря». Туда помещаются все сторонники «бандитских формирований» и «приспешники Путина».
На протяжении пяти лет именно это представление об урегулировании «конфликта на Донбассе» полностью доминировало во всех украинских медиа. И вот выходит Пристайко и публично объясняет, что в «формуле Штайнмайера» нет никакого пункта о выведении войск.
Сам закон был принят в сентябре 2014 года, но при Порошенко никто и не думал его реализовывать. В октябре 2017 года срок его действия продлили на один год. Чисто формальный жест, призванный продемонстрировать нашим «стратегическим партнерам» фиктивную готовность выполнять Минские соглашения. 31 октября срок его действия заканчивается.
Зеленский и «ромашка»
Насколько можно доверять заявлениям президента Зеленского? Действительно ли он готов провести выборы на «оккупированных территориях» по «формуле Штайнмайера»?
Если анализировать объективные факты, то Зеленский однозначно будет проводить досрочные местные выборы. Об этом свидетельствует отставка только состава Центральной избирательной комиссии, сформированной из представителей «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко». За такое решение проголосовали 347 депутатов, включая представителей «Оппозиционной платформы» Медведчука–Бойко.
Весной следующего года выборы могут пройти во всех областях. Отдельные представители фракции «зеленых» намекают на то, что для этого надо внести изменения в Конституцию относительно децентрализации. Под такими обтекаемыми формулировками маскируется особый статус «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей». А ведь до последнего времени у Зеленского категорически отрицали саму возможность внесения изменений в Основной закон относительно не признанных Киевом республик. Поэтому да, досрочные выборы будут. Но в каком «объеме»? Зависит от результатов переговоров в «нормандском формате».
Что еще мешало реализации «формулы Штайнмайера»?
Естественно, позиция национал-патриотов, которые сразу проводили силовые акции при любом упоминании о «выборах в ОРДЛО». Представители «Национального корпуса», С14, «Азова», «Свободы», «Тризуба» и других ультрарадикальных организаций, контролируемых СБУ и МВД, «кошмарили» любых политиков, которые заикались о выполнении Минских соглашений не по «формуле» Порошенко–Климкина–Сыроид. В настоящий момент эти формирования лишены финансирования и пребывают в довольно дезорганизованном состоянии.
Насколько глубоко зайдет Минский процесс в новых условиях и будут ли проведены выборы в ДНР и ЛНР? Времени у Зеленского для реализации «формулы Штайнмайера» немного. Пока у него есть очень высокая поддержка населения — 71 процент одобряют его действия.
Через несколько месяцев начнется обвал рейтинга. Зеленский действительно может изменить дискурс по реализации Минских соглашений. И он уже начал это делать. Позитивный факт. В украинском общественном сознании наметился перелом. Тоже факт. Но восстановить доверие в отношениях с Кремлем Зеленский вряд ли успеет. О прямых переговорах с лидерами ДНР и ЛНР также пока ничего не говорится. А это самый важный тест на наличие намерений закончить войну.
P. S. «Баночка Сенцова» является символом бессмысленных переговоров в Минске, которые велись до последнего времени. Сегодня ситуация меняется. Но нужны годы и гораздо более радикальные шаги, чтобы прекратить «гадание по ромашке».