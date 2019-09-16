Александр Зубченко Начну, пожалуй, с #баночкисенцова. Это лучшая иллюстрация тех тектонических сдвигов в коллективном сознании, которые происходят на Украине в последние недели. На форуме «Ялтинская стратегическая инициатива», который проходит, естественно, в Киеве (уже смешно), прежний «узник Кремля» Сенцов подарил президенту Зеленскому баночку. Небольшую такую. Максимум на 200 граммов чего-либо. По словам Сенцова, он долгих пять лет прятал ее от «тюремщиков», поскольку она — банка — имела для него какое-то сакральное значение. Возможно, все дело в двух полосках бумаги желтого и голубого цвета, которые Сенцов на нее наклеил. Или же он хранил в баночке нечто особенное, о чем не стал рассказывать. Но в результате все новостные френд-ленты были под завязку забиты этой самой «баночкой Сенцова». Как выяснилось, многим (да практически всем) пришла на ум аналогия с «Криминальным чтивом». Эпизод с золотыми часами: «Твоего дедушку нашли японцы и упрятали в лагерь для военнопленных. У него были с собой эти золотые часы, и он знал, что если их найдут, то конфискуют. А дедушка очень не хотел, чтобы эти твари трогали часы своими немытыми желтыми руками. Тогда он решил спрятать их в самом безопасном месте…». Дальше можно не продолжать. «Баночка Сенцова» на «Ялтинском саммите» в Киеве стала самым ярким событием. Пожалуй, это было и самое резонансное заявление бывших «узников Кремля», сделанное за все время, которое прошло после обмена. Родина встретила «своих героев» очень сдержанно. Даже «порохоботы» все время бурчали о том, что им «промыли мозги» и обязательно найдется «какая-нибудь Савченко». Или ее аналог мужского пола. Дальнейшее развитие событий лишь подтвердило гипотезу о начале «фазового сдвига» в коллективном сознании. Если уж люди массово ржут над такими «сакральными вещами», как #баночкасенцова, то это о многом говорит. Формула Штайнмайера Затем косяком пошли заявления высших должностных лиц, от которых у меня лично отвисла челюсть. Спишем это на впечатлительность и слишком долгое бытие под воздействием спичрайтеров Порошенко и его режима. Глава украинского ведомства Вадим Пристайко сообщил о желании Киева провести досрочные выборы местной власти на всей Украине, включая «временно оккупированные территории». Чтобы вы понимали масштабы тектонического сдвига… Представьте себе Лаврова, публично восхищающегося «революцией достоинства». Всего пару месяцев назад Пристайко за такое высказывание вызвали бы в Генпрокуратуру и вручили подозрение в совершении государственной измены. Статья 110 и даже 111. Публичный призыв к нарушению территориальной целостности. Как-то так… Тему «зрады» блестяще продолжил Зеленский, который не только подтвердил желание провести выборы на «оккупированных территориях», но и несколько раз упомянул о «формуле Штайнмайера». Опять-таки, за эту формулу не так давно могли запросто пришить дело по вышеупомянутым статьям. За пять лет правления Порошенко любое упоминание о выборах в ДНР и ЛНР по Штайнмайеру приравнивалось к сдаче национальных интересов. Даже чтение вслух пунктов Минского соглашения грозило знакомством с «прокуратурой Автономной Республики Крым». Этот репрессивный орган до сих пор существует на Украине и специализируется на уголовном преследовании лиц, обвиняемых по статьям 110 и 111. И тут бац! Пристайко, Зеленский, Штайнмайер… Патриоты вопят о капитуляции перед Кремлем и об оккупации нации «зелеными человечками» Зеленского. Наблюдается массовый подрыв «пуканов», расовые паблики дымятся от возмущения. На самом деле «формула Штайнмайера» — это экспортный вариант мирного плана Виктора Медведчука. Чтобы патриоты не рефлексировали на фамилию «кума Путина», алгоритм выполнения Минских соглашений изложил немецкий политик. Что, однако, не помешало «порохоботам» смешать его с дерьмом и «уличить» в тесных связях с Кремлем. До пятницы, 13 сентября, официальное объяснение Минских соглашений было следующим: Кремль отводит подконтрольные ему террористические войска с оккупированных территорий, передает контроль над границей Украине, и, не исключено, там будут проведены местные выборы по украинскому законодательству. Была «формула» Порошенко–Климкина, которую прекрасно описала прежний вице-спикер Рады Оксана Сыроид. После «вывода российских войск» и установления контроля над украинско-российской границей на территории ДНР и ЛНР создаются «фильтрационные лагеря». Туда помещаются все сторонники «бандитских формирований» и «приспешники Путина». В лагерях с ними будут работать специальные военные полицейские с целью установления «степени сотрудничества с оккупационным режимом». Одних в заключение, других на испытательный срок, третьих на курсы украинского языка и культуры. Поскольку «последствия оккупации крайне тяжелые» и «большинство населения бандитских республик зомбировано кремлевской пропагандой», то на протяжении минимум пяти лет ни о каких выборах и речи быть не может. Сначала должна быть произведена «фильтрация», по итогам которой «зомбированных» лишат права принимать участие в избирательном процессе. Одновременно в Донецкой и Луганской областях возобновит свою работу «украинское телевидение», местные СМИ перейдут на мову, «будут созданы все условия для деятельности украинских партий, а все сепаратистские политические группировки будут искоренены». Только после этого можно начинать задумываться о предоставлении отдельным категориям жителей «оккупированных территорий» права избирать своих представителей исключительно в местные органы самоуправления. На протяжении пяти лет именно это представление об урегулировании «конфликта на Донбассе» полностью доминировало во всех украинских медиа. И вот выходит Пристайко и публично объясняет, что в «формуле Штайнмайера» нет никакого пункта о выведении войск. Это чистая правда. Действительно, проводятся местные выборы, и после того, как задача ОБСЕ подтвердит, что они проведены в соответствии с демократическими стандартами, вступает закон «об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО». Сам закон был принят в сентябре 2014 года, но при Порошенко никто и не думал его реализовывать. В октябре 2017 года срок его действия продлили на один год. Чисто формальный жест, призванный продемонстрировать нашим «стратегическим партнерам» фиктивную готовность выполнять Минские соглашения. 31 октября срок его действия заканчивается. Зеленский и «ромашка» Насколько можно доверять заявлениям президента Зеленского? Действительно ли он готов провести выборы на «оккупированных территориях» по «формуле Штайнмайера»? Пока уровень доверия между Кремлем и Киевом находится в зачаточном состоянии. По сравнению с «эпохой Порошенко» прогресс налицо. Обмен пленными, три телефонных звонка Путину от Зеленского. Но мы все прекрасно знаем, что за украинским президентом стоит Игорь Коломойский. Это раз. И, во-вторых, Кабинет министров и Рада буквально под завязку забиты «детьми Сороса». Поэтому очень интересно было наблюдать, что свои заявления Зеленский и Пристайко сделали именно на форуме Пинчука, который и представляет интересы Сороса и Демпартии США на Украине. Тесть Пинчука, экс-президент Леонид Кучма представляет нацию в Трехсторонней контактной группе. И он явно в шоке! Де-факто опроверг заявление Пристайко, заявив, что никаких выборов в ДНР и ЛНР не будет до «полного вывода российских войск». Возможно, дедушка просто не сориентировался, поскольку уже очень стар и близок к той черте, за которой начинается классический маразм. Если анализировать объективные факты, то Зеленский однозначно будет проводить досрочные местные выборы. Об этом свидетельствует отставка только состава Центральной избирательной комиссии, сформированной из представителей «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко». За такое решение проголосовали 347 депутатов, включая представителей «Оппозиционной платформы» Медведчука–Бойко. При старом составе ЦИК даже теоретически нельзя было представить проведение выборов на «неподконтрольных территориях». При новом — вероятно. Правда, «перезагрузка» главного электорального органа в первую очередь направлена на реализацию планов Зеленского по полному «овладению» местными структурами власти. «Зеленые» страхуются, чтобы их кандидатов не сняли с выборов, которые пройдут уже в декабре текущего года. Пока не по всей территории Украины, а в отдельны крупных городах: Киев, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Под вопросом выборы во Львове. Весной следующего года выборы могут пройти во всех областях. Отдельные представители фракции «зеленых» намекают на то, что для этого надо внести изменения в Конституцию относительно децентрализации. Под такими обтекаемыми формулировками маскируется особый статус «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей». А ведь до последнего времени у Зеленского категорически отрицали саму возможность внесения изменений в Основной закон относительно не признанных Киевом республик. Поэтому да, досрочные выборы будут. Но в каком «объеме»? Зависит от результатов переговоров в «нормандском формате». Следующий момент: опять пошли слухи, часто вполне обоснованные, об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Это единственный «герой майдана», который сохранил свою позицию в новом Кабмине. Представитель «партии войны» Яценюка со всеми вытекающими последствиями. В последние две недели его активно «сбивают» с должности путем последовательного «обрезания» полномочий. На передачу в подчинение президенту Национальной гвардии Аваков сам дал согласие. В рамках договоренностей с Коломойским о сохранении в должности. Но на «слив» Национальной полиции и пограничников Арсен согласия не давал. А эти силовые структуры у него забирают. В принципе, такое «обрезание» главы МВД можно рассматривать как подготовку к реализации «формулы Штайнмайера». Или же как видимость такой подготовки, поскольку Игорь Валерьевич не хочет иметь такого «партнера» у себя в тылу. Лучше поставить своего человека. Что еще мешало реализации «формулы Штайнмайера»? Естественно, позиция национал-патриотов, которые сразу проводили силовые акции при любом упоминании о «выборах в ОРДЛО». Представители «Национального корпуса», С14, «Азова», «Свободы», «Тризуба» и других ультрарадикальных организаций, контролируемых СБУ и МВД, «кошмарили» любых политиков, которые заикались о выполнении Минских соглашений не по «формуле» Порошенко–Климкина–Сыроид. В настоящий момент эти формирования лишены финансирования и пребывают в довольно дезорганизованном состоянии. Потенциальный «путчист», руководитель новой «партии войны» Петр Порошенко целыми днями бегает по допросам в ГБР (Государственное бюро расследований). Уже пятнадцать уголовных дел возбуждено против него. Одно из самых ярких — обвинение в попытке незаконного захвата власти. Которое получило интересное продолжение после возвращения военных моряков, участвовавших в событиях в Керченском проливе. Их тоже вызывают на допрос и допрашивают в рамках дела о провокации Порошенко, направленной на введение в стране военного положения для срыва президентских выборов. Насколько глубоко зайдет Минский процесс в новых условиях и будут ли проведены выборы в ДНР и ЛНР? Времени у Зеленского для реализации «формулы Штайнмайера» немного. Пока у него есть очень высокая поддержка населения — 71 процент одобряют его действия. Через несколько месяцев начнется обвал рейтинга. Зеленский действительно может изменить дискурс по реализации Минских соглашений. И он уже начал это делать. Позитивный факт. В украинском общественном сознании наметился перелом. Тоже факт. Но восстановить доверие в отношениях с Кремлем Зеленский вряд ли успеет. О прямых переговорах с лидерами ДНР и ЛНР также пока ничего не говорится. А это самый важный тест на наличие намерений закончить войну. P. S. «Баночка Сенцова» является символом бессмысленных переговоров в Минске, которые велись до последнего времени. Сегодня ситуация меняется. Но нужны годы и гораздо более радикальные шаги, чтобы прекратить «гадание по ромашке». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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