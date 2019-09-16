В Минской контактной группе должно произойти подписание документов о признании Киевом формулы Штайнмайера. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить Минские соглашения. В одно и то же время, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус.

Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера.

Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статусе, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус. Между тем, на что следует обратить особое внимание, подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера - условие проведения саммита "нормандской четверки". - Заявил Алексей Чеснаков.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине. Об этом он сообщил на брифинге 14 сентября в рамках 16-й встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES), передает "Интерфакс-Украина".

"В минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - заявил Пристайко.

Глава МИД указал, что Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем", - пояснил Пристайко.

Он добавил: "Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов".

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