Как можно воевать друг с другом: Сенцов рассказал, что "у нас Путин есть"
16.09.2019 09:43
Украинский режиссер Олег Сенцов, который долгое время находился в российской колонии, а в начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена с Россией, заявил, что за пять лет его отсутствия в стране произошло немного изменений. Об этом он написал в Facebook.
"Прошла неделя с момента моего освобождения.
Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях.
Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал Олег Сенцов.
Также он поделился двумя выводами: за пять лет произошло меньше изменений, чем он ожидал: "Все воюют со всеми".
"Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?
Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" - написал Сенцов.
"Как и ожидалось, Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2.
Сенцов уже начал писать проникновенные посты в ФБ о том, что в стране за пять лет нет особых изменений.
Интересно, где по задумке «кукловодов» из Кремля должен «всплыть» Сенцов: у Порошенко, Зеленского или со своим проектом очередного «нового лица»?" - Заявил политолог Дмитрий Корнейчук.