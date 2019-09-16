Украинский режиссер Олег Сенцов, который долгое время находился в российской колонии, а в начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена с Россией, заявил, что за пять лет его отсутствия в стране произошло немного изменений. Об этом он написал в Facebook.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал Олег Сенцов.

Также он поделился двумя выводами: за пять лет произошло меньше изменений, чем он ожидал: "Все воюют со всеми".

"Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" - написал Сенцов.

"Как и ожидалось, Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2. Сенцов уже начал писать проникновенные посты в ФБ о том, что в стране за пять лет нет особых изменений. Интересно, где по задумке «кукловодов» из Кремля должен «всплыть» Сенцов: у Порошенко, Зеленского или со своим проектом очередного «нового лица»?" - Заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

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