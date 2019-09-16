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|Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время. МИД Украины
|16.09.2019 10:01
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Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, поскольку Россия "не может" принять в ней участие.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает
По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.
Министр также пояснил свои слова о том, что украинская власть хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса и отметил, что такие выборы могут состояться только после вывода Россией оккупационных войск.
Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться согласно украинского законодательства, а об их возможный формат обществу сообщат после согласования даты "нормандской встречи".
Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" - российское условие проведения саммита "нормандской четверки".
Об этом в своем Telegram-канале написал близкий к советнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.