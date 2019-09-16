Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, поскольку Россия "не может" принять в ней участие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Громадське .

По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября.

"Но, к сожалению, российская сторона не могла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется в Париже, и мы сейчас ищем новое время для этой встречи", — сказал Пристайко.

Министр также пояснил свои слова о том, что украинская власть хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса и отметил, что такие выборы могут состояться только после вывода Россией оккупационных войск.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса должны состояться согласно украинского законодательства, а об их возможный формат обществу сообщат после согласования даты "нормандской встречи".

Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" - российское условие проведения саммита "нормандской четверки".

Об этом в своем Telegram-канале написал близкий к советнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.

"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины о предоставления отдельным районом Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнять Минские соглашения. В одно и то же время, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус. Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статусе, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус", - написал Чеснаков.

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