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Судоходная - так судоходная: украинцев опять никто не спросил, готовы ли они оплатить авантюры власти
16.09.2019 10:57

У Кабинета министров Украины есть проект построения пути между Черным и Балтийским морями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на шестнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября, сообщает Deutsche welle.

Судоходная - так судоходная: украинцев опять никто не спросил, готовы ли они оплатить авантюры власти

"Есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать.

 

Нам необходимо попытаться соединить водным путем Балтийское и Черное море, - это абсолютно реально", - сказал Гончарук.

Проект Е-40 предполагает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его длина составит более две тысячи километров.

По словам Гончарука, чтобы данная идея была реализована, нужно договориться с Польшей и Беларусью и выстраивать конструктивные отношения, и на данный момент это уже делается.

 

"Наша новая власть озадачилась масштабными проектами. Это неплохо, но... проблемно, потому что все эти проекты заточены на деньги.

 

Всё для кого-то: чтобы удобно было Европе с Азией и Африкой торговать, чтобы туристам комфортно было тут деньги тратить и тд и тп. 
 

 

А что масштабного для украинцев наш Кабмин придумал? Снизить налоги? Ага... постепенно. А в общем-то, масштабы перемен в главных вопросах, которые волнуют нас, власть пока не интересуют.

 

Ведь вся эта их задуманная масштабность смердит нафталином за версту и укладывается в формулу "мы найдем много денег, чтобы раздать нищим". 
Ну вот как объяснить этим "молодым и рьяным", что настоящая масштабность перемен заключается в радикальной смене вот этих самых отношений?

 

Масштабность - понятие не географическое или финансовое.

 

Масштабность - это проекты, которые позволяют поднять уровень и качество жизни простых людей, в разы снизить пропасть между 10% самых богатых и самых бедных, объединить народ, устранив негативы гуманитарной политики, создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала общества и главное! сделать это не подачками от налогов игорных и публичных домов, а за счет изменения отношения власти к правам и свободам людей, к их участию в разработке и принятии властных решений.  
 

 

Кстати о проектах: Швейцария на референдуме одобрила проект строительства тоннеля за счет денег налогоплательщиков и строила его 17 лет.
 

 

А кто спросил нас - нужен ли нам канал нового премьера?

 

Может и нужен, но дело не в этом.

 

Дело в том, что наша новая власть так и не поняла, что стать новой - это не значит предложить построить гиперлуп.

 

Стать новой, значит, перестать вести себя барином, для которого народ - бессловесный холоп и плательщик всех авантюр власти." - Заявила политический аналитик Елена Маркосян

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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