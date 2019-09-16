У Кабинета министров Украины есть проект построения пути между Черным и Балтийским морями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на шестнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября, сообщает Deutsche welle .

"Есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попытаться соединить водным путем Балтийское и Черное море, - это абсолютно реально", - сказал Гончарук.

Проект Е-40 предполагает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его длина составит более две тысячи километров.

По словам Гончарука, чтобы данная идея была реализована, нужно договориться с Польшей и Беларусью и выстраивать конструктивные отношения, и на данный момент это уже делается.

"Наша новая власть озадачилась масштабными проектами. Это неплохо, но... проблемно, потому что все эти проекты заточены на деньги. Всё для кого-то: чтобы удобно было Европе с Азией и Африкой торговать, чтобы туристам комфортно было тут деньги тратить и тд и тп.

А что масштабного для украинцев наш Кабмин придумал? Снизить налоги? Ага... постепенно. А в общем-то, масштабы перемен в главных вопросах, которые волнуют нас, власть пока не интересуют. Ведь вся эта их задуманная масштабность смердит нафталином за версту и укладывается в формулу "мы найдем много денег, чтобы раздать нищим".

Ну вот как объяснить этим "молодым и рьяным", что настоящая масштабность перемен заключается в радикальной смене вот этих самых отношений? Масштабность - понятие не географическое или финансовое. Масштабность - это проекты, которые позволяют поднять уровень и качество жизни простых людей, в разы снизить пропасть между 10% самых богатых и самых бедных, объединить народ, устранив негативы гуманитарной политики, создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала общества и главное! сделать это не подачками от налогов игорных и публичных домов, а за счет изменения отношения власти к правам и свободам людей, к их участию в разработке и принятии властных решений.

Кстати о проектах: Швейцария на референдуме одобрила проект строительства тоннеля за счет денег налогоплательщиков и строила его 17 лет.

А кто спросил нас - нужен ли нам канал нового премьера? Может и нужен, но дело не в этом. Дело в том, что наша новая власть так и не поняла, что стать новой - это не значит предложить построить гиперлуп. Стать новой, значит, перестать вести себя барином, для которого народ - бессловесный холоп и плательщик всех авантюр власти." - Заявила политический аналитик Елена Маркосян

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