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|Судоходная - так судоходная: украинцев опять никто не спросил, готовы ли они оплатить авантюры власти
|16.09.2019 10:57
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У Кабинета министров Украины есть проект построения пути между Черным и Балтийским морями. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на шестнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября, сообщает
Проект Е-40 предполагает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его длина составит более две тысячи километров.
По словам Гончарука, чтобы данная идея была реализована, нужно договориться с Польшей и Беларусью и выстраивать конструктивные отношения, и на данный момент это уже делается.
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