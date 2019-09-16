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|По объявлению набрали: глава ОП Богдан рассказал, что в "Слуге народа" сумасшедшие люди и психически больные депутаты
|16.09.2019 13:28
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Глава Офиса президента
У Богдана спросили, как офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов "Слуги народа", которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в "ручных животных".
Также у главы офиса Зеленского спросили, не боятся ли там нарастания конфликта в отношениях президента и парламента.
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