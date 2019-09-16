Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева. Мол, свою функцию на занимаемой должности он "уже почти выполнил". Об этом он заявил сегодня утром в интервью Украинской службе ВВС.

"Готового (кандидата – прим.) нет. Есть много неготовых (смеется)… Кандидатур много. Может, я даже пойду".

"Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным ... Нет, я шучу, конечно", - добавил он.

При этом глава ОП уклонился от ответа на вопрос, действительно депутата, а ранее ген директор "1+1" Александр Ткаченко отказался от возможности возглавить Киевский горсовет.

В то же время Богдан отметил, что вопрос досрочных выборов "длинный", следовательно на него нет одного ответа.

По его словам, "общество просто требует перезагрузки местной власти", но президентской команде еще не решили, каким путем идти, "чтобы не дать в штангу по дороге".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира