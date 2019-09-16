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|Мэром Киева собрался стать глава ОП Зеленского Богдан
|16.09.2019 13:47
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Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева. Мол, свою функцию на занимаемой должности он "уже почти выполнил". Об этом он заявил сегодня утром в интервью Украинской службе
При этом глава ОП уклонился от ответа на вопрос, действительно депутата, а ранее ген директор "1+1" Александр Ткаченко отказался от возможности возглавить Киевский горсовет.
В то же время Богдан отметил, что вопрос досрочных выборов "длинный", следовательно на него нет одного ответа.
По его словам, "общество просто требует перезагрузки местной власти", но президентской команде еще не решили, каким путем идти, "чтобы не дать в штангу по дороге".