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|Апелляционный суд принял решение, по которому могут закрыть канал "112 Украина"
|16.09.2019 16:37
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Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время зрители могут утратить возможность смотреть телеканал. Об этом после заседания в суде
Также он отметил, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, и регулятор, вероятнее только, откажет "112 Украина" в продлении лицензии.
Кроме того, Василий Сметана прокомментировал информацию о том, что на судей оказывалось давление и они получали указания по поводу дела телеканала "
Отметим также, что
Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина", за которым последует прекращение спутникового вещания и исчезновение канала из кабельных сетей.
Процесс лишения телеканала лицензий на вещание был запущен предыдущим президентом Петром Порошенко.
Ранее офис телеканала угрожали пикетировать национал-радикальные группировки, а затем здание телеканала обстреляли из гранатомета. Никакой реакции властей на эти преступления не последовало.
Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что современная украинская журналистика не отвечает этическим стандартам профессии и требует самоочищения. Об этом чиновник заявил в интервью
Богдан переложил часть ответственности за расцвет коррупции в Украине на СМИ.
На вопрос интервьюера, что он имеет в виду под очисткой, Богдан дал пояснение.
Кроме того, глава Офиса негативно отнесся к идее пресс-конференции Владимира Зеленского с представителями разных медиа, какие часто устраивал Порошенко. На взгляд Богдана, в обществе пока нет запроса на такое мероприятие. Люди хотят напрямую общаться с главой государства - без посредников-журналистов, между которых иные считают себя очень важными персонами.
Он также сказал, что не стоит думать, будто ему не нравятся журналисты.
В качестве примера нарушения этики он привел случаи, когда журналисты "свои мысли или мысли общества выдают или трансформируют через свое представление о жизни и мире, транслируют их в общество несколько искаженно".