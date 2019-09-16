Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего в ближайшее время зрители могут утратить возможность смотреть телеканал. Об этом после заседания в суде сообщил адвокат телеканала "112 Украина" Василий Сметана. "Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано. Все зрители, которые смотрят телеканал "112 Украина" по Т2, это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал, утратят такую возможность, смотреть "112 Украина", - объяснил адвокат. Также он отметил, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, и регулятор, вероятнее только, откажет "112 Украина" в продлении лицензии. "С сегодняшнего дня это решение (Апелляционного суда, - ред.) вступает в силу, и мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вопроса о продлении лицензии телеканала "112 Украина", и я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором. На ближайших заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день", - подчеркнул Сметана. Кроме того, Василий Сметана прокомментировал информацию о том, что на судей оказывалось давление и они получали указания по поводу дела телеканала " 1 12 Украина". "Было несколько публикаций относительно того, что судьи вызывались в Офис президента и так далее. Есть информация, даже Игорь Гужва (главный редактор сайта "Страна.ua", - ред.) на своей Facebook-странице написал, что ему известен план. У СМИ есть свои источники, и я думаю, что это все подтверждается еще сегодняшним решением", - добавил он. Отметим также, что СМИ разузнали о контактах судей, которые рассматривают дело о лицензиях телеканала "112 Украина", с Офисом президента Украин ы. Как известно, Офис президента Украины возглавляет адвокат Андрей Богдан, которого журналисты и эксперты называют ставленником олигарха Игоря Коломойского. Результатом прямого давления на судей со стороны Офиса президента Украины может стать прекращение цифрового вещания телеканала "112 Украина", за которым последует прекращение спутникового вещания и исчезновение канала из кабельных сетей. Процесс лишения телеканала лицензий на вещание был запущен предыдущим президентом Петром Порошенко. Ранее офис телеканала угрожали пикетировать национал-радикальные группировки, а затем здание телеканала обстреляли из гранатомета. Никакой реакции властей на эти преступления не последовало. Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что современная украинская журналистика не отвечает этическим стандартам профессии и требует самоочищения. Об этом чиновник заявил в интервью ВВС . Богдан переложил часть ответственности за расцвет коррупции в Украине на СМИ. "Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очистки первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает", - заверил глава Офиса. На вопрос интервьюера, что он имеет в виду под очисткой, Богдан дал пояснение. "У вас должно быть какое-то самоочищение. Общество хочет очистки не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет хайп номер два, но вы должны это также осознавать. Я не лично о вас", - успокоил собеседника из ВВС Богдан. Кроме того, глава Офиса негативно отнесся к идее пресс-конференции Владимира Зеленского с представителями разных медиа, какие часто устраивал Порошенко. На взгляд Богдана, в обществе пока нет запроса на такое мероприятие. Люди хотят напрямую общаться с главой государства - без посредников-журналистов, между которых иные считают себя очень важными персонами. "И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень важные журналисты, которых мы очень уважаем, но..." - сказал Богдан. Он также сказал, что не стоит думать, будто ему не нравятся журналисты. "Смотрите, я абсолютно адекватно общаюсь с журналистами. Но есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики. И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и отвечаю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил чиновник. В качестве примера нарушения этики он привел случаи, когда журналисты "свои мысли или мысли общества выдают или трансформируют через свое представление о жизни и мире, транслируют их в общество несколько искаженно". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что это телеканала будет украина Теги: последние сводки