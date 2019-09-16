Сводка Новостей
- Вьетнам: заботы и праздники
- Апелляционный суд принял решение, по которому могут закрыть канал "112 Украина"
- Мэром Киева собрался стать глава ОП Зеленского Богдан
- По объявлению набрали: глава ОП Богдан рассказал, что в "Слуге народа" сумасшедшие люди и психически больные депутаты
- Судоходная - так судоходная: украинцев опять никто не спросил, готовы ли они оплатить авантюры власти
|Вьетнам: заботы и праздники
|16.09.2019 17:34
|
В минувшую пятницу в центре Киева состоялось торжественное мероприятие, организованное посольством Социалистической Республики Вьетнам. Местом проведения праздника была выбрана Дипломатическая академия Украины. Именно в ее стенах отмечали День независимости СРВ.
Эта сентябрьская дата имеет для Вьетнама колоссальное значение — с нее начался отсчет новейшей истории страны. Тогда, в 1945 году, в Ханое президент Хо Ши Мин провозгласил декларацию независимости республики.
Благодаря посольству СРВ один из снимков увидели гости Дипакадемии и, вероятно, они смогли почувствовать атмосферу, в которой произносились слова: «Вьетнам имеет право на свободу и независимость, и на самом деле он стал свободной и независимой страной».
Вьетнам становится немного ближе
Выставка фотографий рассказывала не только о прошлом СРВ, но и ее настоящем. Сегодняшняя республика — активно развивающееся и современное государство. Экономика Вьетнама бурно растет.
А еще модернизация коснется сферы здравоохранения и образования. В 2020-м новая модель коммунального хозяйства начнет работать в Ханое, Хошимине и Дананге. Затем настанет черед населенных пунктов в провинциях Донгнай, Биньзыонг, Бакнинь и др.
Республика часто заявляла о своем суверенитете над этими архипелагами, однако на них претендует и Китай.
Спор о принадлежности Хоангша и Чыонгша уходит своими корнями вглубь веков. За столь долгий срок бывало разное, случалось и так, что заинтересованные стороны делали шаги навстречу друг другу. Пять лет назад обстановка вокруг островов серьезно обострилась.
Позднее КНР постаралась снизить напряженность, и ее руководители побывали с визитами в СРВ.
Вместе с тем Китай продолжает усиливать свое военное присутствие на спорных архипелагах.
Сбор разведданных позволяет Пекину контролировать судоходство не только в районе островов, но и во всей Юго-Восточной Азии. А в начале нынешнего года КНР перебросила часть своих ракет средней дальности в пустыню Гоби и на Тибетское плато.
В результате морская акватория оказалась под прицелом китайских пусковых установок.
Сейчас в КНР разрабатывается новый тип вооружения — катер-беспилотник.
Управляемый дистанционно, без экипажа, он сможет за несколько часов доходить до спорных островов и вести слежение за самыми отдаленными уголками архипелага. Катер, напичканный электроникой и разведывательной аппаратурной, вещь не дешевая.
Ханой использовал дипломатические средства, соответствующие международному праву.
По различным каналам СРВ связывалась с китайской стороной, в Пекин передавались дипломатические ноты протеста, республика решительно потребовала прекратить любые нарушения, вывести все китайские корабли из морских районов Вьетнама, почитать его юрисдикцию и суверенные права во имя двусторонних отношений, поддержания мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.
Параллельно Китай проводил в районе Хоангша военные учения, что, конечно, неблагоприятно сказывается на и так довольно непростой обстановке.
Выступление официальног представителя МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг
Вьетнам в этих условиях предпочитает пользоваться исключительно средствами дипломатии. Недавно с официальным визитом в СРВ побывал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад.
В нашем календаре подобной даты нет, но во Вьетнаме это старинный и очень значимый праздник.
Посвящают его детям.
Торжество сопровождается красочными шествиями, подарками и угощением разными вкусностями.
Дети отмечают День середины осени
Интересно, что мальчиков и девочек поздравляют на самом высоком уровне. Накануне праздника детвору приветствовал президент СРВ Нгуен Фу Чонг.
Он направил письмо маленьким вьетнамцам и вьетнамкам, и напомнил им пять наказов Хо Ши Мина, или как его еще называют дядюшки Хо: почитать родителей, слушаться учителей, почитать старших, прилежно учиться и помогать сверстникам.
Нам обращение главы государства непосредственно к детям может показаться удивительным, но для СРВ это традиция и к ней во Вьетнаме относятся очень бережно.
Александр Данилов