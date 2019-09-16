В минувшую пятницу в центре Киева состоялось торжественное мероприятие, организованное посольством Социалистической Республики Вьетнам. Местом проведения праздника была выбрана Дипломатическая академия Украины. Именно в ее стенах отмечали День независимости СРВ. Эта сентябрьская дата имеет для Вьетнама колоссальное значение — с нее начался отсчет новейшей истории страны. Тогда, в 1945 году, в Ханое президент Хо Ши Мин провозгласил декларацию независимости республики. Выступление вьетнамского лидера запечатлели несколько фотографов, находившихся в тот момент на столичной площади Бадинь. Благодаря посольству СРВ один из снимков увидели гости Дипакадемии и, вероятно, они смогли почувствовать атмосферу, в которой произносились слова: «Вьетнам имеет право на свободу и независимость, и на самом деле он стал свободной и независимой страной». Вьетнам становится немного ближе Выставка фотографий рассказывала не только о прошлом СРВ, но и ее настоящем. Сегодняшняя республика — активно развивающееся и современное государство. Экономика Вьетнама бурно растет. По прогнозам в 2019-м СРВ должна увеличить свой ВВП на 7%. Прекрасный показатель и ему могут позавидовать многие страны мира. Одновременно увеличивается привлекательность для иностранных компаний. К примеру, в конце августа знаменитая корпорация Google приняла решение производить свои смартфоны Pixel на территории Вьетнама. Приток инвестиций из-за рубежа и динамичная экономика дают возможность СРВ воплощать в жизнь очень амбициозные проекты. Так, правительство республики внедряет концепцию «умного города». Она, в частности, предполагает, что информационные технологии и искусственный интеллект позволят улучшить дорожное движение. Кроме того, в «умном городе» электроника будет следить за освещением, системой водоснабжения и канализацией. А еще модернизация коснется сферы здравоохранения и образования. В 2020-м новая модель коммунального хозяйства начнет работать в Ханое, Хошимине и Дананге. Затем настанет черед населенных пунктов в провинциях Донгнай, Биньзыонг, Бакнинь и др. Росту экономики, развитию государства всегда способствует стабильность внутри страны и в международных делах. Поэтому Вьетнам прилагает немало усилий для обеспечения безопасности в Юго-Восточной Азии, а особенно в акватории Южно-Китайского моря. В Европе привыкли к такому наименованию, но в СРВ в течение нескольких столетий употребляют другое название — Восточное море. Здесь находятся Парасельские острова и острова Спратли, для вьетнамцев они Хоангша и Чыонгша. Республика часто заявляла о своем суверенитете над этими архипелагами, однако на них претендует и Китай. Спор о принадлежности Хоангша и Чыонгша уходит своими корнями вглубь веков. За столь долгий срок бывало разное, случалось и так, что заинтересованные стороны делали шаги навстречу друг другу. Пять лет назад обстановка вокруг островов серьезно обострилась. Пекин предпринял ряд шагов, вызвавших бурный протест Ханоя. Позднее КНР постаралась снизить напряженность, и ее руководители побывали с визитами в СРВ. Вместе с тем Китай продолжает усиливать свое военное присутствие на спорных архипелагах. Для этого в Восточном море создаются искусственные острова (по некоторым данным их уже около трех десятков). Потом на них устраиваются взлетно-посадочные полосы или организовываются станции слежения. Сбор разведданных позволяет Пекину контролировать судоходство не только в районе островов, но и во всей Юго-Восточной Азии. А в начале нынешнего года КНР перебросила часть своих ракет средней дальности в пустыню Гоби и на Тибетское плато. В результате морская акватория оказалась под прицелом китайских пусковых установок. Сейчас в КНР разрабатывается новый тип вооружения — катер-беспилотник. Управляемый дистанционно, без экипажа, он сможет за несколько часов доходить до спорных островов и вести слежение за самыми отдаленными уголками архипелага. Катер, напичканный электроникой и разведывательной аппаратурной, вещь не дешевая. Тем не менее Пекин денег не жалеет и это показывает, какое значение для него имеют небольшие участки суши в Восточном море. Суда-беспилотники должны появиться в будущем, пока же КНР действует более традиционными методами. Прошедшим летом внимание МИД Вьетнама привлекли китайские исследовательские суда. В июле в регион прибыла целая флотилия, в составе которой находилась морская буровая платформа для проведения геологоразведочных работ «Хайзыонг-8». Ее появление стало причиной резкого выступления внешнеполитического ведомства СРВ, поскольку КНР нарушила границы исключительной экономической зоны и континентального шельфа Вьетнама. Ханой использовал дипломатические средства, соответствующие международному праву. По различным каналам СРВ связывалась с китайской стороной, в Пекин передавались дипломатические ноты протеста, республика решительно потребовала прекратить любые нарушения, вывести все китайские корабли из морских районов Вьетнама, почитать его юрисдикцию и суверенные права во имя двусторонних отношений, поддержания мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. В начале августа корабли ушли, но вскоре «Хайзыонг-8» вернулась. Министерство иностранных дел снова потребовало вывести корабли. Несколько дней назад МИД опять пришлось указать соседям на недопустимость пребывания плавучей буровой в экономической зоне Вьетнама. Параллельно Китай проводил в районе Хоангша военные учения, что, конечно, неблагоприятно сказывается на и так довольно непростой обстановке. Выступление официальног представителя МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг Вьетнам в этих условиях предпочитает пользоваться исключительно средствами дипломатии. Недавно с официальным визитом в СРВ побывал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад. Во время встречи с главой правительства республики Нгуен Суан Фуком обе страны договорились консолидировать позиции по спорным островам. При этом МИД в Ханое часто подчеркивал, что Вьетнам не видит иного пути кроме мирного разрешения любых территориальных разногласий. Проблема Хоангша и Чыонгша волнует многих вьетнамцев, однако помимо забот они не забывают о праздниках. Когда Нгуен Ань Туан, посол СРВ на Киеве, открывал выставку в Дипломатической академии Украины, в его стране отмечали День середины осени. В нашем календаре подобной даты нет, но во Вьетнаме это старинный и очень значимый праздник. Посвящают его детям. Торжество сопровождается красочными шествиями, подарками и угощением разными вкусностями. Дети отмечают День середины осени Интересно, что мальчиков и девочек поздравляют на самом высоком уровне. Накануне праздника детвору приветствовал президент СРВ Нгуен Фу Чонг. Он направил письмо маленьким вьетнамцам и вьетнамкам, и напомнил им пять наказов Хо Ши Мина, или как его еще называют дядюшки Хо: почитать родителей, слушаться учителей, почитать старших, прилежно учиться и помогать сверстникам. Нам обращение главы государства непосредственно к детям может показаться удивительным, но для СРВ это традиция и к ней во Вьетнаме относятся очень бережно. Александр Данилов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки срв для вьетнама вьетнам что Теги: последние сводки