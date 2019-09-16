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- "Должен быть уволен": нардеп Дубинский заявил, что новый гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус - гражданин Литвы
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|"Должен быть уволен": нардеп Дубинский заявил, что новый гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус - гражданин Литвы
|16.09.2019 18:30
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Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус оказался гражданином Литвы. Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Дубинский.
Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус сцепился в словесной перепалке с народным депутатом Александром Дубинским. Причиной стычки стало сообщение об инвестициях в Газпром и Сбербанк России, сообщил нардеп в Facebook.
При этом он Дубинский заявил, что хамов нужно учить.
Исходя из обнародованной переписки можно сделать вывод, что Абромавичус обвинил нардепа в публикации вранья и указал, что информацию необходимо испытывать. Кроме того, глава Укроборонпрома напомнил, что не является акционером компании East Capital о которой шла речь, после того, как начал работать в Кабмине.