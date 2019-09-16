Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус оказался гражданином Литвы. Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Дубинский.

"Официальное подтверждение от Министерства внутренних дел Литвы - гендиректор Укроборонпрома Абромавичус имеет литовское гражданство. Это означает, что он НЕ имеет права работать в правительственных и оборонных структурах. Более того, не может иметь доступа к государственной тайне. И должен быть уволен в соблюдение законов Украины." - Заявил Александр Дубинский.

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус сцепился в словесной перепалке с народным депутатом Александром Дубинским. Причиной стычки стало сообщение об инвестициях в Газпром и Сбербанк России, сообщил нардеп в Facebook.

"После того, как Алексей Комаха опубликовал новость о том, что директор Укроборонпрома Абромавичус - инвестирует в Путина, мне тут же написал сам герой публикации. Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай. Абромавичус сам публиковал свои переписки с другими людьми. И, видимо, вполне нормально к этому относится", - говорится в сообщении.

При этом он Дубинский заявил, что хамов нужно учить.

Исходя из обнародованной переписки можно сделать вывод, что Абромавичус обвинил нардепа в публикации вранья и указал, что информацию необходимо испытывать. Кроме того, глава Укроборонпрома напомнил, что не является акционером компании East Capital о которой шла речь, после того, как начал работать в Кабмине.

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