Сводка Новостей
- У Зеленского языковой закон передумали пересматривать
- Кредит в опасности: Аваков связал поджег дома Гонтаревой с приездом миссии МВФ в Украину
- Зеленский собрался возвращать Донбасс "ментально, посланиями и символами"
- Дотла: под Киевом сожгли дом Гонтаревой
- "Должен быть уволен": нардеп Дубинский заявил, что новый гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус - гражданин Литвы
|Дотла: под Киевом сожгли дом Гонтаревой
|17.09.2019 07:49
|
Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник, 17 сентября, в результате поджога. Об этом экс-глава Национального банка Украины сообщила агентству
По ее словам, причиной возгорания стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная через забор. В результате строение сгорело дотла.
Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.