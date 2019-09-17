Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник, 17 сентября, в результате поджога. Об этом экс-глава Национального банка Украины сообщила агентству "Интерфакс-Украина" .

По ее словам, причиной возгорания стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная через забор. В результате строение сгорело дотла.

"Только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается", – заявила Гонтарева.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира