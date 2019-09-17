Переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия), а только после этого вступления США в процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом он сообщил 16 сентября на передачи "Свобода слова".

Кроме этого, по словам Пристайко, Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, что существует сейчас.

"Нужно доказать себе и всем, что он или работает, или неэффективный. Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении, – отметил министр в контексте урегулирования конфликта существующим сейчас механизмом.

Также глава МИД, в эфире той же программы, рассказал об условной "формуле Зеленского".

"Формулы Пристайко" еще нет, есть условная "формула Зеленского". Она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа", - сказал министр.

Пристайко пояснил, что это означает, что Украина будет пытаться вызволить из плена всех украинцев и "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии столкновения.

В этом контексте Пристайко напомнил о попытке восстановить мост в Станице Луганской. Кроме того, по его словам, Президент Украины предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

"Такие шаги - это основа условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", - сказал Пристайко.

Вместе с тем министр заметил, что в письменном виде "формулы Зеленского" не существует - он ее только что сформулировал, следовательно она не очень четкая. Та что, по словам министра, ему надо будет встретиться с Президентом и "набросать ее быстренько".

"Какими могут быть радикальные шаги? Я вам скажу, что Президент - это главный главнокомандующий. У него, в конце концов, нет другого выхода как защищаться до конца - это наше государство, у нас другого нет", - резюмировал глава МИД.

Вместе с тем, глава МИД подчеркнул, что Украина не согласна провести полную амнистию поддерживаемых Кремлем боевиков, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе.

Также Пристайко сообщил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.

Глава украинской дипломатии добавил, что на встрече в нормандском формате будут обсуждаться вопросы прекращения огня и разведения войск на Донбассе.

"Пристайко озвучил "формулу Зеленского" пр урегулированию конфликта в Украине: действия, мол, которые ожидает народ. Но судя по озвученным действиям, речь не о нас всех, а лишь о народе майдана. Владимир, так мы войну не закончим. Обещал сделать всё, а теперь — лишь то, что не разочарует майдан. Говорил, что выполнишь Минские соглашения от первого до последнего пункта, а теперь — муть какая-то, которую даже формулой назвать смешно. Рейтинг — и больше зелёных не интересует ничего. А как дышал, как дышал... Мол, плевать на рейтинг, хотя с чёртом договариваться буду... Я так понимаю, на этом Зеленском можно ставить точку — это уже практически Порошенко. Если в течение месяца не одумается, понижаем в статусе с президента Украины до президента майдана и пусть носится со своими "патриотами" дальше. Сами себя и похоронят под обломками своего рейтинга." - Заявил политический аналитик Александр Скубченко.

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