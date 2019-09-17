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Зеленский собрался возвращать Донбасс "ментально, посланиями и символами"
17.09.2019 08:07

Переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия), а только после этого вступления США в процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом он сообщил 16 сентября на передачи "Свобода слова". 

Зеленский собрался возвращать Донбасс "ментально, посланиями и символами"

Кроме этого, по словам Пристайко, Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, что существует сейчас.

"Нужно доказать себе и всем, что он или работает, или неэффективный.

 

Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении, – отметил министр в контексте урегулирования конфликта существующим сейчас механизмом.

Также глава МИД, в эфире той же программы, рассказал об условной "формуле Зеленского". 

"Формулы Пристайко" еще нет, есть условная "формула Зеленского".

 

Она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа", - сказал министр.

Пристайко пояснил, что это означает, что Украина будет пытаться вызволить из плена всех украинцев и "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии столкновения.

В этом контексте Пристайко напомнил о попытке восстановить мост в Станице Луганской. Кроме того, по его словам, Президент Украины предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

"Такие шаги - это основа условной "формулы Зеленского", в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам.

 

На все про все у нас есть от полугода до года.

 

А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", - сказал Пристайко.

Вместе с тем министр заметил, что в письменном виде "формулы Зеленского" не существует - он ее только что сформулировал, следовательно она не очень четкая. Та что, по словам министра, ему надо будет встретиться с Президентом и "набросать ее быстренько".

"Какими могут быть радикальные шаги?

 

Я вам скажу, что Президент - это главный главнокомандующий.

 

У него, в конце концов, нет другого выхода как защищаться до конца - это наше государство, у нас другого нет", - резюмировал глава МИД.

 

Вместе с тем, глава МИД подчеркнул, что Украина не согласна провести полную амнистию поддерживаемых Кремлем боевиков, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе.

Также Пристайко сообщил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.

Глава украинской дипломатии добавил, что на встрече в нормандском формате будут обсуждаться вопросы прекращения огня и разведения войск на Донбассе.

"Пристайко озвучил "формулу Зеленского" пр урегулированию конфликта в Украине: действия, мол, которые ожидает народ. Но судя по озвученным действиям, речь не о нас всех, а лишь о народе майдана. Владимир, так мы войну не закончим.

 

Обещал сделать всё, а теперь — лишь то, что не разочарует майдан.

 

Говорил, что выполнишь Минские соглашения от первого до последнего пункта, а теперь — муть какая-то, которую даже формулой назвать смешно. Рейтинг — и больше зелёных не интересует ничего. А как дышал, как дышал...

 

Мол, плевать на рейтинг, хотя с чёртом договариваться буду...

 

Я так понимаю, на этом Зеленском можно ставить точку — это уже практически Порошенко.

 

Если в течение месяца не одумается, понижаем в статусе с президента Украины до президента майдана и пусть носится со своими "патриотами" дальше.

 

Сами себя и похоронят под обломками своего рейтинга." - Заявил политический аналитик Александр Скубченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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