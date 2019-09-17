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|Зеленский собрался возвращать Донбасс "ментально, посланиями и символами"
|17.09.2019 08:07
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Переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия), а только после этого вступления США в процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом он сообщил 16 сентября на
Кроме этого, по словам Пристайко, Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, что существует сейчас.
Также глава МИД, в эфире той же программы, рассказал об условной "формуле Зеленского".
Пристайко пояснил, что это означает, что Украина будет пытаться вызволить из плена всех украинцев и "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии столкновения.
В этом контексте Пристайко напомнил о попытке восстановить мост в Станице Луганской. Кроме того, по его словам, Президент Украины предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.
Вместе с тем министр заметил, что в письменном виде "формулы Зеленского" не существует - он ее только что сформулировал, следовательно она не очень четкая. Та что, по словам министра, ему надо будет встретиться с Президентом и "набросать ее быстренько".
Вместе с тем, глава МИД подчеркнул, что Украина не согласна провести полную амнистию поддерживаемых Кремлем боевиков, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе.
Также Пристайко сообщил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса, а оккупированным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.
Глава украинской дипломатии добавил, что на встрече в нормандском формате будут обсуждаться вопросы прекращения огня и разведения войск на Донбассе.