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Кредит в опасности: Аваков связал поджег дома Гонтаревой с приездом миссии МВФ в Украину
17.09.2019 08:26

Министр МВД  Арсен Аваков связал поджег экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой с приездом в Украину миссии МВФ. 

Кредит в опасности: Аваков связал поджег дома Гонтаревой с приездом миссии МВФ в Украину

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустим проявление криминального давления.

 

Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству.  

 

Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника." - Заявил Арсен Аваков. 

 

В сети опубликовано видео пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, который расположен под Киевом в поселке Гореничи.

Как заявила сама Гонтерева, неизвестные забросалии ее дом коктейлями Молотова.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

 

Дом полностью сгорел. Пожарникам не удалось его даже потушить.

 

Это уже полный и окончательный беспредел!

 

Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается", - заявила бывшая глава НБУ.

Видео пожара обнародовал ресурс theБабель в Facebook.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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