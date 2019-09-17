Министр МВД Арсен Аваков связал поджег экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой с приездом в Украину миссии МВФ.

"Ночной поджог дома Гонтаревой - недопустим проявление криминального давления.

Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству.

Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника." - Заявил Арсен Аваков.