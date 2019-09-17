Сводка Новостей
- У Зеленского языковой закон передумали пересматривать
- Кредит в опасности: Аваков связал поджег дома Гонтаревой с приездом миссии МВФ в Украину
- Зеленский собрался возвращать Донбасс "ментально, посланиями и символами"
- Дотла: под Киевом сожгли дом Гонтаревой
- "Должен быть уволен": нардеп Дубинский заявил, что новый гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус - гражданин Литвы
|Кредит в опасности: Аваков связал поджег дома Гонтаревой с приездом миссии МВФ в Украину
|17.09.2019 08:26
|
Министр МВД Арсен Аваков связал поджег экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой с приездом в Украину миссии МВФ.
В сети опубликовано видео пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, который расположен под Киевом в поселке Гореничи.
Как заявила сама Гонтерева, неизвестные забросалии ее дом коктейлями Молотова.
Видео пожара обнародовал ресурс theБабель в Facebook.