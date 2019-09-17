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|У Зеленского языковой закон передумали пересматривать
|17.09.2019 08:45
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За 100 дней президентства Владимир Зеленский не провел обещанный во время предвыборной гонки анализ закона о функционировании украинского языка на предмет соблюдения конституционных прав всех украинцев. Никакие рабочие или экспертные группы для анализа этого закона в Офисе президента Украины (ОПУ) не создавались.
И, как выяснилось, этот вопрос и вовсе не относится к юрисдикции главы государства. Об этом пишут
Также в документе указывается, что по информации Министерства иностранных дел (МИД) Украины Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в "Венецианскую комиссию" (Европейскую комиссию "За демократию через право") для подготовки вывода по этому закону, который должен быть одобрен 6-7 декабря 2019 года.
Любопытно, что в минувшем июле издание получило другой ответ на подобный информационный требование.
В частности, два месяца назад в Офисе президента Украины заявляли, что у Владимира Зеленского уже провели анализ законопроекта, не создавая при этом специальных рабочих групп.
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