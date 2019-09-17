В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены средства для продолжения реформы здравоохранения. Об этом сообщил экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в Фейсбуке. "Со следующего года заработает полноценная Программа медицинских гарантий от Национальной службы здоровья для всех видов услуг. На Программу "Медгарант" предусмотрено 72,3 миллиарда гривен. Это много или мало? Это довольно для начала. По расчетам НСЗУ для более комфортного проведения реформы на "вторичке" необходимы дополнительные 8 млрд. Я согласен с этими расчетами. Поэтому начинать НСЗУ будет с бюджетом достаточным, но не очень комфортным", - написал экс-чиновник. Ковтюнюк отметил, что бюджета довольно на три квартала года, так как реформа начинается не с января, а с апреля. "Но ухудшает ситуацию то, что в программу медицинских гарантий добавляют обеспечения пациентов инсулином и услуги по гемодиализа. Это две "проблемные" с точки зрения бюджета программы. Ежегодно в них недостаток финансирования, который ранее покрывался из местного бюджета. Однако в НСЗУ они перешли, как я понял, без дополнительных денег, а следовательно местного бюджета теперь не будет, и программы заберут на себя около 2 млрд средств из оставшихся медуслуг и лекарств", - отметил знаток. Ковтонюк отметил, что в проекте предусмотрен переход всех медицинских учреждений на договоры с Нацслужбой здоровья, включая большие заведения в ведении Минздрава, институты Академии меднаук и ведомственные больницы, однако нет механизма, который бы мотивировал эти учреждения присоединиться к реформе. Проект бюджета проанализировала земеститель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова: "Бюжет без шкурняков. Торжественно анонсирвал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Сегодня просмотрела проект госбюджета-2020, чтобы уяснить для себя, каких шкурняков там нет. И вот что узнала.

1. Сейчас многие говорят о медицинской реформе и о том, как министерство здравоохранение будет всех лечить.

Всех, кроме чиновников Кабмина, сотрудника Офиса президента и народных депутатов. Они и дальше будут лечиться в Феофании, по отдельному бюджету в 806 млн грн.

2. Президент и его командой много говорят о том, как Госуправления делами президента будет избавляться от дач президента, типа Залисся, трансформируя их в заповедники. Возможно это и произойдет, но не сегодня. И не завтра. В 20-ом году как и раньше государственные резиденции будут и дальше содержаться за госсчет - 80 млн грн или 20 процентов затрат на все заповедники страны.

Теперь про шкурняки депутатов.

Еще недавно команда Зе критиковало правительство Гройсмана за то, что оно финансирует пожелание мажоритарщиков через госфонд регионального развития. И даже приостановило финансирование из этого фонда, как только пришли во власть. Открываем бюджет. Через госфонд регионального развитие в следующем году планируют потратить на желание депутатов мажоритарщиков 9,5 млрд грн. И это правильно. Мажоритарщики-то уже хорошие, зеленые.

Для совсем зеленых выделено новая программа под названием «Прискорення інвестицій у сільске господарство». Денег не так много, только 600 млн, ведь депутаты еще совсем зеленые.

Еще интересно было посмотреть, как правительство в бюджете учитывает деятельность "зеленого принтера". На прошлой неделе Верховная Рада ликвидировала нацкомиссию, которая осуществляет госрегулирование в сфере рынка госуслуг. В бюджете эта комиссия есть. И деньги на нее есть.

В бюджете также есть затраты на Агенство по управлению госдолгом. И на бюро финансовых расследований, хотя закон о создании этих госорганов депутаты даже еще не начали рассматривать.

Интересно было глянуть, как финансируются "электронное государство" - фишка нового времени. На эти цели в бюджете предусмотрено целых 80 млн грн. Одновременно с тем на доставку бумажной почты между органами власти предусмотрено целых 206 млн грн. То есть в диджитализацию не верят сами реформаторы.

Ни янтарный бизнес, ни игорный бизнес, ни теневую проституция всех уровней и форм бизнеса в следующем году не легализуют, как и не проведут масштабную приватизацию. В бюджете об этом - ни строчки." - Заявила Светлана Крюкова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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