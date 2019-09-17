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|Поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына. Источник
|17.09.2019 09:41
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Полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 194 ч.2 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" путем поджога относительно пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил спикер Нацполиции Киевской обл. Николай Жукович в комментарии телеканалу "
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Правоохранители ищут мужчину, который в 3 часа ночи перелез через забор дома Гонтаревой.
С мая дом использовался как дачный.
Как сообщил Телеграм-канал
Как сообщалось, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.
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