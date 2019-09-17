Полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 194 ч.2 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" путем поджога относительно пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил спикер Нацполиции Киевской обл. Николай Жукович в комментарии телеканалу " 112 Украина ".

"Полицией Киевской области открыто уголовное производство по ст. 194 ч. 2 УК, это умышленное повреждение имущества путем поджога. И мы в данном случае там работаем, выясняем все обстоятельства", - отметил Жукович.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Правоохранители ищут мужчину, который в 3 часа ночи перелез через забор дома Гонтаревой.

"Мы пытаемся найти и отследить ту личность, которая в 3 часа ночи перелезала через забор этого дачного дома. Хочу напомнить, что до сентября месяца там было 6 охранников, а сейчас там 1 находился. И этот один охранник, по крайней мере, сказал, что услышал шорох, услышал неясный шум во дворе, вышел и увидел мужчину, что мы тоже отслеживаем по видеокамерам. Сейчас на месте работает криминальная полиция, лаборатория, мы стараемся выяснить все пути, которыми пришел этот человек и какими отходил, и кому это было выгодно. Мы расследуем", - отметил Жукович.

С мая дом использовался как дачный.

Как сообщил Телеграм-канал "Шаурма Зеленского" , "поджогом автомобиля и дома Гонтаревой занимался друг ее сына".

Как сообщалось, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

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