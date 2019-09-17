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|Суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права завода Порошенко "Кузня на Рыбальском"
|17.09.2019 21:04
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"Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода Кузня на Рыбальском" — сообщил адвокат Андрей Портнов в своём Facebook.
Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко - завода "Кузня на Рыбальском". Об этом сообщает прежний первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы. Тем временем, Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.