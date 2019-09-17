"Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода Кузня на Рыбальском" — сообщил адвокат Андрей Портнов в своём Facebook.

Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко - завода "Кузня на Рыбальском". Об этом сообщает прежний первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском. Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко. Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме", - сообщает Портнов.

Напомним, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы. Тем временем, Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.

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