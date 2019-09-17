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|На переименования Вятровича в бюджете-2020 заложено в 2 раза больше средств, чем в 2018 - 130 млн
|17.09.2019 21:42
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Кабмин Зеленского на институт памяти Вятровича в государственном бюджете на 2020 год предусмотрел 130 миллионов.
Это на 25 млн больше, чем в этом году, и в 2 раза больше, чем в 2018.
Об этом на своей странице в соцсети пишет жирналист Дмитрий Коротков.
В Кабмине рассказали главную новацию бюджета-2020.
Об этом в ходе брифинга рассказала постоянный представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук.
Верещук подчеркнула, что каждый год под бюджет всегда меняли налоги.
При этом, Верещук подчеркнула, что некоторые основные показатели почти не изменились с прошлого бюджета: это и минимальные пенсии, и прожиточный минимум, и минимальные зарплаты.
По словам Верещук, пока что нельзя учитывать прибыль от принятых новой Радой законопроектов. Поэтому бюджет опирался на реальные уже существующие доходы, чтобы приблизиться к реальным показателям.