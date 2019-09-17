Кабмин Зеленского на институт памяти Вятровича в государственном бюджете на 2020 год предусмотрел 130 миллионов.

Это на 25 млн больше, чем в этом году, и в 2 раза больше, чем в 2018.

Об этом на своей странице в соцсети пишет жирналист Дмитрий Коротков.

"Никто в проекте бюджета не заметил одну мелочь: на Институт нацпамяти Вятровича выделены 130 млн. Вместо 105 млн в нынешнем году. Вместо 57 млн в 2018. Вместо 27 млн в 2017. Это на институт, который вообще обещали прикрыть. Если бы у всех росли доходы, как у Вятровича, украинцы по уровню жизни уже догнали бы Польшу", - говорится в сообщении.

"В нашей стране есть одна вечная проблема. Бюджет всегда подается в свинячий голос, оцените красоту фразы, голосуется ночь и принимается под утро. И вот, впервые за всю дорогу, он подан в середине сентября. Так вот, это как раз тот, исключительный случай, когда спешить явно не стоило. Стоило внимательно и вдумчиво перечитать, несколько раз. Перед тем, как сжечь. И да, когда Президент говорит - нужно подготовить и внести, это значит, что нужно подготовить. Самим. А не найти в куче гройсмановского хлама, сдуть пыль и скромно бросить на стол, играя ямочками на щеках. Не знаком с авторами, говорят, писала госпожа Маркарова еще тогда, и она же приволокла в парламент уже сейчас. Не знаю как это сделать, но нужно тонко намекнуть девушке, что мы дважды сходили на выборы, чтобы сейчас больше не было, как тогда." - Заявил народный депутат Украины Максим Бужанский.

В Кабмине рассказали главную новацию бюджета-2020.

Об этом в ходе брифинга рассказала постоянный представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук.

"Бюджет-2020 едва ли не впервые за всю историю бюджетирования в Украине позволяет не менять налоговую базу. Мы не будем вносить изменения в налоговый кодекс Украины", - рассказала чиновница.

Верещук подчеркнула, что каждый год под бюджет всегда меняли налоги.

"В этом году, сцепив зубы, власти понимают, что нужно исходить из того, что мы имеем", - рассказала постпред.

При этом, Верещук подчеркнула, что некоторые основные показатели почти не изменились с прошлого бюджета: это и минимальные пенсии, и прожиточный минимум, и минимальные зарплаты.

По словам Верещук, пока что нельзя учитывать прибыль от принятых новой Радой законопроектов. Поэтому бюджет опирался на реальные уже существующие доходы, чтобы приблизиться к реальным показателям.

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