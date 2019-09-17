Группа народных депутатов от фракции Слуга народа внесла в Верховную Раду проект Закона о внесении изменений в Закон Украины Про столицу Украины – город-герой Киев, согласно которого предлагается назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года.

Изменения касаются численного состава депутатов Киевского городского совета – их сократят со 120 человек до 84, в Киеве появятся районные советы. Ключевое изменение коснётся двух должностей – мэра Киева и главы КГГА: их полномочия разделены и обе должности, котрые сейчас занимает действующий мэр Киева Виталий Кличко, являются несовместимы. В тексте закона прописано: должность главы КГГА является не совместимой с любой другой должностью.

Главу КГГА назначает и увольняет Президент Украины по представлению Кабинета министров.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, даже если он выиграет выборы и повторно станет мэром, сейчас находится в сложной ситуации: он болше не сможет совмещать две должности и иметь в своих руках всю полноту власти в столице, тем более, что часть полномочий Киевского городского совета будет распределена между районными советами.

Фактически эта должность станет для него формальной.

На последних выборах в Верховную Раду Украины кандидаты от партии Слуга народа победили во всех мажоритарных округах Киева, соответсвенно структура партии в столице и высокие рейтинги Президента позволят команде Зеленского получить большинсво в Киевском городском совете.

На политической карьере Виталия Кличко можно ставить точку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира