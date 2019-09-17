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|Кличко - всё: новогодние ёлки будет проводить новый мэр Киева
|17.09.2019 22:01
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Группа народных депутатов от фракции Слуга народа внесла в Верховную Раду проект Закона о внесении изменений в Закон Украины Про столицу Украины – город-герой Киев, согласно которого предлагается назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года.
Изменения касаются численного состава депутатов Киевского городского совета – их сократят со 120 человек до 84, в Киеве появятся районные советы. Ключевое изменение коснётся двух должностей – мэра Киева и главы КГГА: их полномочия разделены и обе должности, котрые сейчас занимает действующий мэр Киева Виталий Кличко, являются несовместимы. В тексте закона прописано: должность главы КГГА является не совместимой с любой другой должностью.
Главу КГГА назначает и увольняет Президент Украины по представлению Кабинета министров.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко, даже если он выиграет выборы и повторно станет мэром, сейчас находится в сложной ситуации: он болше не сможет совмещать две должности и иметь в своих руках всю полноту власти в столице, тем более, что часть полномочий Киевского городского совета будет распределена между районными советами.
Фактически эта должность станет для него формальной.
На последних выборах в Верховную Раду Украины кандидаты от партии Слуга народа победили во всех мажоритарных округах Киева, соответсвенно структура партии в столице и высокие рейтинги Президента позволят команде Зеленского получить большинсво в Киевском городском совете.
На политической карьере Виталия Кличко можно ставить точку.