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|В США задумали ввести для России "налог" на Путина
|18.09.2019 06:41
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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о том, что Запад может применить против Кремля новые жесткие санкции, вплоть до исключения России из международной финансовой системы.
Об этом дипломат рассказал в интервью
По его словам, цель санкций - заставить Россию прекратить ее агрессивные действия, и именно следовательно США, Европа, Австралия, Япония, Канада и другие страны ввели эти ограничения.