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|Аваков остался в своём кресле, потому что компетентный и хороший реформатор. Пристайко
|18.09.2019 07:58
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Министр иностранных дел Украины Вадми Пристайко объяснил сохранение Арсеном Аваковым должности главы МВД компетентностью, которую он продемонстрировал во время реформирования полиции. Об этом глава украинской дипломатии заявил в
В частности, журналист спросил, почему президент Владимир Зеленский, с его ориентацией на новое поколение политиков, оставил на службе именно министра внутренних дел Авакова, несмотря на существующие в обществе подозрения в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями.
Вместе с тем, он отметил, что для президента это решение не было простым.
Вместе с тем, министр добавил, что Зеленского от предшественников отличает отсутствие страха в отборе на ключевые должности сильных, профессиональных кадров с собственной устойчивой позицией.
Напомним, в конце августа был назначен новый состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Министром внутренних дел в новом правительстве стал Арсен Аваков, который занимал эту должность с 27 февраля 2014 года.
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