Министр иностранных дел Украины Вадми Пристайко объяснил сохранение Арсеном Аваковым должности главы МВД компетентностью, которую он продемонстрировал во время реформирования полиции. Об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью авторитетному немецкому изданию Die Welt, которое было представлено на сайте украинского посольства в ФРГ.

В частности, журналист спросил, почему президент Владимир Зеленский, с его ориентацией на новое поколение политиков, оставил на службе именно министра внутренних дел Авакова, несмотря на существующие в обществе подозрения в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, он отметил, что для президента это решение не было простым.

Вместе с тем, министр добавил, что Зеленского от предшественников отличает отсутствие страха в отборе на ключевые должности сильных, профессиональных кадров с собственной устойчивой позицией.

Напомним, в конце августа был назначен новый состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Министром внутренних дел в новом правительстве стал Арсен Аваков, который занимал эту должность с 27 февраля 2014 года.

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