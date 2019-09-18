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|Преступление и покаяние: поджигатели Десятинного монастыря УПЦ письменно извинились перед верующими. Документ
|18.09.2019 09:32
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Поджигатели Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в Киеве, архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк письменно извинились перед членами религиозной общины монастыря. Об этом сообщил в
Он опубликовал фотокопию письма поджигателей, в котором они заявили, что не собирались уничтожать имущество граждан или оскорбить чувства верующих.
По словам преступников, они признают, что «выбрали не достойный для верующего, образованного человека способ протеста», и искренне раскаиваются в своем поступке.
Поджигатели также заверили, что свое покаянное письмо они написали не в надежде на смягчение наказания, а ради чувства самоуважения.
Напомним, в январе 2018 года Горбань и Шемотюк взобрались на крышу храма Десятинного Рождество-Богородицкого монастыря города Киева, облили ее бензином и подожгли. Как рассказали в монастыре, пожар погас сам по себе, и никто не пострадал.
5 февраля 2018 года братия Десятинного монастыря подала заявление в Киевский апелляционный суд, чтобы