Поджигатели Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в Киеве, архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк письменно извинились перед членами религиозной общины монастыря. Об этом сообщил в Facebook политический блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

Он опубликовал фотокопию письма поджигателей, в котором они заявили, что не собирались уничтожать имущество граждан или оскорбить чувства верующих.

«Просим прощения у каждого и у религиозной общины в целом относительно событий, которые произошли 24 января 2018 года, – написали Горбань и Шемотюк. – Никоим образом мы не имели своей целью какие-либо действия, которые были бы опасными для человеческой жизни или имели бы последствиями уничтожения имущества граждан. Также никоим образом мы не хотели оскорбить чувства верующих».

По словам преступников, они признают, что «выбрали не достойный для верующего, образованного человека способ протеста», и искренне раскаиваются в своем поступке.

Поджигатели также заверили, что свое покаянное письмо они написали не в надежде на смягчение наказания, а ради чувства самоуважения.

Напомним, в январе 2018 года Горбань и Шемотюк взобрались на крышу храма Десятинного Рождество-Богородицкого монастыря города Киева, облили ее бензином и подожгли. Как рассказали в монастыре, пожар погас сам по себе, и никто не пострадал.

5 февраля 2018 года братия Десятинного монастыря подала заявление в Киевский апелляционный суд, чтобы взять поджигателей на поруки .

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