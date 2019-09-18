В правительстве в течение 6-9 месяцев планируют перевести в цифровой формат значительное количество документов из отдела кадров. Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook .

Как сообщил Дубилет, правительство планирует запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком суровой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП (электронная цифровая подпись) у всех есть", - пояснил он.

Также Дубилет предлагает избавится от бумажной копии дипломов, информации о связанных компаниях, копии паспортов, автобиографии и трудовых книжек. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений предлагают также перевести в цифру.

"В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - добавил министр.

Сообщается также про создание единого реестра госслужащих.

Министр кабинета министров рассказал, что для этого придется изменить несколько законов и постановлений, а также внедрить "правильное ИТ" с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - добавил министр.

Напомним, проект бюджета-2020 проанализировала земеститель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова:

"Бюжет без шкурняков. Торжественно анонсирвал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Сегодня просмотрела проект госбюджета-2020, чтобы уяснить для себя, каких шкурняков там нет. И вот что узнала.

1. Сейчас многие говорят о медицинской реформе и о том, как министерство здравоохранение будет всех лечить.

Всех, кроме чиновников Кабмина, сотрудника Офиса президента и народных депутатов. Они и дальше будут лечиться в Феофании, по отдельному бюджету в 806 млн грн.

2. Президент и его командой много говорят о том, как Госуправления делами президента будет избавляться от дач президента, типа Залисся, трансформируя их в заповедники. Возможно это и произойдет, но не сегодня. И не завтра. В 20-ом году как и раньше государственные резиденции будут и дальше содержаться за госсчет - 80 млн грн или 20 процентов затрат на все заповедники страны.

Теперь про шкурняки депутатов.

Еще недавно команда Зе критиковало правительство Гройсмана за то, что оно финансирует пожелание мажоритарщиков через госфонд регионального развития. И даже приостановило финансирование из этого фонда, как только пришли во власть. Открываем бюджет. Через госфонд регионального развитие в следующем году планируют потратить на желание депутатов мажоритарщиков 9,5 млрд грн. И это правильно. Мажоритарщики-то уже хорошие, зеленые.

Для совсем зеленых выделено новая программа под названием «Прискорення інвестицій у сільске господарство». Денег не так много, только 600 млн, ведь депутаты еще совсем зеленые.

Еще интересно было посмотреть, как правительство в бюджете учитывает деятельность "зеленого принтера". На прошлой неделе Верховная Рада ликвидировала нацкомиссию, которая осуществляет госрегулирование в сфере рынка госуслуг. В бюджете эта комиссия есть. И деньги на нее есть.

В бюджете также есть затраты на Агенство по управлению госдолгом. И на бюро финансовых расследований, хотя закон о создании этих госорганов депутаты даже еще не начали рассматривать.

Интересно было глянуть, как финансируются "электронное государство" - фишка нового времени. На эти цели в бюджете предусмотрено целых 80 млн грн. Одновременно с тем на доставку бумажной почты между органами власти предусмотрено целых 206 млн грн. То есть в диджитализацию не верят сами реформаторы.

Ни янтарный бизнес, ни игорный бизнес, ни теневую проституция всех уровней и форм бизнеса в следующем году не легализуют, как и не проведут масштабную приватизацию. В бюджете об этом - ни строчки." - Заявила Светлана Крюкова.

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