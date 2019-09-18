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|Новинский внес в Раду законопроект о языках в Украине
|18.09.2019 10:28
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Народный депутат Вадим Новинский, член комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса внес в парламент законопроект "О языках в Украине". Документ зарегистрирован под №1103.
Соавторами выступили народные депутаты Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы о регламенте Верховной рады и закон "Об образовании", ряд других законов, целью которых станет либерализация языковой политики в Украине.
Изменения коснутся как работы парламента, так и сферы образования и СМИ. В частности, предлагается установить, что выступающий в Верховной раде может свободно выбирать язык выступления, в том числе выступать на языке нацменьшинства.
Перевод выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат ВРУ. При этом в законопроекте предусмотрено, что заседания Верховной рады, ее комитетов и комиссий, Согласительного совета фракций (депутатских групп) ведутся на государственном языке. Также на государственном языке вносятся на рассмотрение парламента проекты законов, других нормативных актов.
Он добавил, что помимо регламента Рады, вносятся и правки в закон "Об образовании". Предлагается установить, что государство создает условия для получения образования лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, на языке соответствующего меньшинства. А также определить, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, языки меньшинств или другой язык.