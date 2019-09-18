Дело Бузины будет вынесено на парламентские слушания. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. "Проголосовали за проведение парламентских слушаний по теме безопасности работы журналистов. За - 335. Впервые за многие годы расследованию дела об убийстве Олеся Бузины будет дана объективная публичная политическая оценка. Надеюсь на справедливую и быструю реакцию новых руководителей правоохранительных органов на парламентскую инициативу." - Заявил Ренат Кузьмин. Народные депутаты приняли решение о проведении парламентских слушаний относительно безопасности деятельности журналистов в Украине. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов. Принятие проекта постановления 2129 о проведении парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" будет помогать объективной оценке состояния дел и вызовов, связанных с обеспечением свободы слова, безопасных условий труда журналистов, выполнением обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в области свободы слова, и наработке эффективных механизмов формирования и реализации государственной информационной политики в Украине и решение проблем безопасности деятельности работников СМИ. Как отметили парламентарии во время обсуждения, только в прошлом году было начато 258 производств относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки журналистов деятельности будет слушаний безопасности Теги: последние сводки