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|Дело Бузины будет вынесено на слушания в Верховной Раде Украины. Нардеп Ренат Кузьмин
|18.09.2019 11:25
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Дело Бузины будет вынесено на парламентские слушания. Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Народные депутаты приняли решение о проведении парламентских слушаний относительно безопасности деятельности журналистов в Украине. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.
Как отметили парламентарии во время обсуждения, только в прошлом году было начато 258 производств относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов.