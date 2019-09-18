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|Только что уволен Вятрович. Нардеп Максим Бужанский
|18.09.2019 15:12
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ГЛАВУ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ВЯТРОВИЧА УВОЛИЛИ С ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Об этом сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Информацию подтвердил и сам Владимир Вятрович:
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