ГЛАВУ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ВЯТРОВИЧА УВОЛИЛИ С ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Информацию подтвердил и сам Владимир Вятрович:

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет", — написал он.





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