Погода, Новости, загрузка...
Только что уволен Вятрович. Нардеп Максим Бужанский
18.09.2019 15:12

ГЛАВУ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ВЯТРОВИЧА УВОЛИЛИ С ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Только что уволен Вятрович. Нардеп Максим Бужанский

Об этом сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Информацию подтвердил и сам Владимир Вятрович:

 

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.

 

Это были наполненные пять с половиной лет", — написал он.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий