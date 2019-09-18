Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

Об этом он заявил LB.ua , комментируя вышедшее накануне интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском, - ред.) бегать буду", - добавил бизнесмен.

Напомним, ночью 17 сентября под Киевом дотла выгорел дом Гонтаревой – его подожгли. Неделей ранее ее невестке (с которой у нее совпадают имя и фамилия) сожгли автомобиль. А в конце августа саму Гонтареву в Лондоне, где она уже больше года живет и работает, сбила машина.

В поджогах Гонтареваа подозревает давнего своего недоброжелателя - Игоря Коломойского.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, «обещал отправить за ней самолет, а не машину». Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - заявила экс-глава НБУ в интервью LB.ua.

В сети появились фотографии с дня рождения сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Фото выложила в Одноклассниках Зоя Боровик (Томашевская), мать Валерии Томашевской, жены Антона Гонтарева. На снимках присутствует и похудевшая после санатория в Индии экс-глава НБУ.

На фото запечатлены развлечения семейства, которое празднуит 30-летие Антона: "кокаиновый набор" из сахарной пудры и долларов, который "использует" Зоя Томашевская, игра в казино с Гонтаревой, танцы свата Гонтаревой со стриптизершами и прочие признаки сладкой жизни украинской элиты.

Празднование прошло в Киеве в элитном ресторане итальянской кухни "Марио", который находится неподалнку от столичного парка Шевченко.

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