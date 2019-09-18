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|Коломойский подает в суд на Гонтареву - "разговоры закончились"
|18.09.2019 15:31
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Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.
Об этом он заявил
Он уточнил, что речь идёт о защите чести и достоинства в украинских судах.
Напомним, ночью 17 сентября под Киевом дотла выгорел дом Гонтаревой – его подожгли. Неделей ранее ее невестке (с которой у нее совпадают имя и фамилия) сожгли автомобиль. А в конце августа саму Гонтареву в Лондоне, где она уже больше года живет и работает, сбила машина.
В поджогах Гонтареваа подозревает давнего своего недоброжелателя - Игоря Коломойского.
В сети появились фотографии с дня рождения сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Фото выложила в
На фото запечатлены развлечения семейства, которое празднуит 30-летие Антона: "кокаиновый набор" из сахарной пудры и долларов, который "использует" Зоя Томашевская, игра в казино с Гонтаревой, танцы свата Гонтаревой со стриптизершами и прочие признаки сладкой жизни украинской элиты.
Празднование прошло в Киеве в элитном ресторане итальянской кухни "Марио", который находится неподалнку от столичного парка Шевченко.
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