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|Штаб ООС готовится отвести войска на Донбассе по всей линии разграничения
|18.09.2019 15:50
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В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе ведется подготовка к отведению войск вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.
Так, по словам командующего операции Объединенных сил Владимира Кравченко, задачу вести подготовку к разведению войск поставили начальником Генерального штаба ВСУ, министр обороны и президент Украины.
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