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Штаб ООС готовится отвести войска на Донбассе по всей линии разграничения
18.09.2019 15:50

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе ведется подготовка к отведению войск вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Штаб ООС готовится отвести войска на Донбассе по всей линии разграничения

Так, по словам командующего операции Объединенных сил Владимира Кравченко, задачу вести подготовку к разведению войск поставили начальником Генерального штаба ВСУ, министр обороны и президент Украины.

"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Владимир Кравченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 дуст 24.12.2014 16:13
:£$%&£$%&£$%&: чего будоражить эту тему- пусть об этом думает росейская педерация-люди в крыму захотели пукина-больших пензий- много благ они их получают если им такая жизнь НЕ НРАВИТСЯ ПУСТЬ БИРУТСЯ ЗА ВИНТАРЬ
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