В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе ведется подготовка к отведению войск вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Так, по словам командующего операции Объединенных сил Владимира Кравченко, задачу вести подготовку к разведению войск поставили начальником Генерального штаба ВСУ, министр обороны и президент Украины.

"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - отметил Владимир Кравченко.

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