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- В Киеве террорист захватил мост-метро, его поддержал подозреваемый в убийстве Бузины
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|В Киеве террорист захватил мост-метро, его поддержал подозреваемый в убийстве Бузины
|18.09.2019 18:26
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В среду, 18 сентября, в Киеве началась специальная полицейская операция в связи с действиями неизвестного, который ведет стрельбу на Мосту метро и угрожает взрывом. Об этом сообщает
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на Мосту метро, угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.
Подозреваемый в убийстве Бузины Андрей Медведько заявил, что поддержит мостового террориста, если тот вышел против разведения войск на Донбассе. Об этом Медведько написал в Facebook.
Сегодня российская сторона заявила, что 18 сентября во время заседания контактной группы в Минске
Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В Фейсбуке появилось видео БМП полиции, которая едет к мосту Метро.
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил "Украинской правде", что личность подрывника установлена, но подробностей не сообщил. Также появилось видео с ним, снятое с дрона.