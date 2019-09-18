В среду, 18 сентября, в Киеве началась специальная полицейская операция в связи с действиями неизвестного, который ведет стрельбу на Мосту метро и угрожает взрывом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - цитирует начальника полиции Киева Андрея Крищенко отдел коммуникации.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на Мосту метро, угрожает взорвать его и государственные учреждения. Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

Подозреваемый в убийстве Бузины Андрей Медведько заявил, что поддержит мостового террориста, если тот вышел против разведения войск на Донбассе. Об этом Медведько написал в Facebook.

"Если блокировка моста Метро окажется отчаянной акцией против примиренчества (отвода войск) - я ее поддержу", - написал он. Он считает ,что "подорвать мост - плохая идея", но "мир - лишь после победы".

Сегодня российская сторона заявила, что 18 сентября во время заседания контактной группы в Минске Украина отказалась подписать документы о согласовании "формулы Штайнмайера" , что может привести к срыву саммита "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает развод войск, а также, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Фейсбуке появилось видео БМП полиции, которая едет к мосту Метро.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил "Украинской правде", что личность подрывника установлена, но подробностей не сообщил. Также появилось видео с ним, снятое с дрона.

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