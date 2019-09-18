Террорист, который угрожал взорвать мост в Киеве задержан спецподразделениями СБУ Альфа и Корд.

Он вышел из автомобиля, лёг на землю и его задержали.

Взрывать, бесспорно, никто ничего не собирался.

А вот шоу вокруг темы Минских и Нормандских переговоров он сделал и тон задал.

Похоже, противники установления мира на Донбассе решили действовать решили куда "креативнее".