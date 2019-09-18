Сводка Новостей
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- Штаб ООС готовится отвести войска на Донбассе по всей линии разграничения
|Мостового террориста захватили в Киеве - сдался сам
|18.09.2019 18:44
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Террорист, который угрожал взорвать мост в Киеве задержан спецподразделениями СБУ Альфа и Корд.
Он вышел из автомобиля, лёг на землю и его задержали.
Ждем расследования, теперь наступает время допросов в СБУ.
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