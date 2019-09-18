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Мостового террориста захватили в Киеве - сдался сам
18.09.2019 18:44

Террорист, который угрожал взорвать мост в Киеве задержан спецподразделениями СБУ Альфа и Корд.

Мостового террориста захватили в Киеве - сдался сам

Он вышел из автомобиля, лёг на землю и его задержали. 

Взрывать, бесспорно, никто ничего не собирался.

 

А вот шоу вокруг темы Минских и Нормандских переговоров он сделал и тон задал.

 

Похоже, противники установления мира на Донбассе решили действовать решили куда "креативнее".

Ждем расследования, теперь наступает время допросов в СБУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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