Сводка Новостей
- "Алена, Алена!" - мостовой террорист пошёл на преступление из-за измены девушки
- Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста
- Мостового террориста захватили в Киеве - сдался сам
- В Киеве террорист захватил мост-метро, его поддержал подозреваемый в убийстве Бузины
- Штаб ООС готовится отвести войска на Донбассе по всей линии разграничения
|Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста
|18.09.2019 19:02
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Захвативший мост открыл огонь по бойцам КОРДа.
Силовики готовятся к штурму моста.
Мужчина, который угрожает взорвать мост Метро требует "прекратить капитуляцию на Донбассе"
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