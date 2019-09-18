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Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста
18.09.2019 19:02

Захвативший мост открыл огонь по бойцам КОРДа. 

Силовики готовятся к штурму моста.

Источники сообщают, что СБУ получила команду на ликвидацию мостового террориста

"Балько Алексей Николаевич, так зовут отчаявшегося АТОшника, который сегодня захватил мост в Киеве.
 

 

Балько военнослужащий ВСУ, начальник радиостанции полевого узла связи Сил Специальных Операций в Броварах, которое занимается информационной войной против России." - Сообщил Телеграм-канал "Шаурма Зеленского".

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